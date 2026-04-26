林佳龍出席史瓦帝尼慶典 外交部：任何蠻橫手段都無法封鎖民主台灣

賴清德總統特使、外交部長林佳龍訪問非洲友邦史瓦帝尼，外交部今天表示，林佳龍25日出席史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世登基40周年、58歲華誕暨史國獨立58周年慶典系列活動亮點「國際會議中心」（ICC）開幕典禮。外交部強調，林佳龍所率領的慶賀團出席相關慶賀活動，彰顯兩國邦誼堅若磐石，更再次證明任何蠻橫手段都無法封鎖民主台灣。

賴總統出訪史瓦帝尼受阻，因此派出林佳龍擔任特使訪問史國。外交部表示，林佳龍於25日應邀出席、見證台史合作「國際會議中心」開幕，代表我國政府致上誠摯賀忱。

這場慶典的現場，播放賴總統預錄致賀影片。賴總統在影片中表示，原希望能親自赴訪史國表達慶賀，很榮幸代表台灣人民，祝賀史王登基40周年，並欣逢極具歷史意義的「三個58」——史王58歲華誕、史國獨立58周年，及中華民國台灣與史國建交58周年；這不僅是史國的國家慶典，更是台史兩國堅實邦誼的最佳見證。

外交部表示，「德不孤，必有鄰」。外交部特別對我國友邦、歐盟、美國、日本以及中南美洲、大洋洲、非洲等國際友人，還有「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等跨國組織對台灣的即時聲援與協助，表達誠摯謝忱。

外交部指出，林佳龍所率領的慶賀團，此次面對中國將「飛航情報區」（FIR）政治化、武器化的新型態打壓，依然排除萬難，在各友邦及友好國家鼎力支援下順利出席相關慶賀活動，不僅彰顯兩國邦誼堅若磐石，更再次證明任何蠻橫手段都無法封鎖民主台灣。

外交部表示，再次對中國長期以來透過各種無理手段，惡意打壓台灣，企圖孤立我國與國際的連結，表達最嚴正譴責與抗議。此種做法不僅無法動搖台灣作為主權獨立國家的地位，更無視於全球對民主價值與國際秩序的共同追求。我國政府重申，台灣走向世界的決心絕不會因任何外部威脅而停歇，面對挑戰，我們將展現更高的韌性，堅定爭取台灣應有的國際空間。