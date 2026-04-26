賴士葆籲政府對出訪受阻要說實話 指政治操作得不到人民支持

賴清德總統原規畫出訪史瓦帝尼卻受阻，他今早發出影片強調台灣人有權走向世界。國民黨立委賴士葆認為，賴總統、外交部、國安局都有必要說清楚情況，為什麼突然有這轉折，政府要說實話；他還說，大家都支持我國爭取國際空間，但政府不能以此政治操作，這樣得不到人民支持。

賴總統派出外交部長林佳龍擔任特使，訪問非洲友邦史瓦帝尼。賴總統今日上午也以錄影方式為史瓦帝尼的外賓晚宴致詞，感謝史瓦帝尼對台灣參與國際社會的堅定支持，並強調中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利阻擋台灣為世界做出貢獻。另外，史瓦帝尼媒體也報導，台灣不畏脅迫，林佳龍訪史國展堅韌邦誼。

賴士葆認為，賴總統規畫出訪是好事，但為什麼最後無法成行讓大家這麼晚才知道？賴總統、外交部、國安局都有必要說清楚；大家都支持我國必須要爭取國際空間，但不能拿來做政治操作，這樣得不到人民的支持。

賴士葆分析，賴總統今日講話四平八穩、中規中矩，但大家在意的還是一個感覺，就是政府沒有跟老百姓講實話，為什麼說要出訪後來又臨時不行，這當中太多疑點，包含國安局為何先去踩點？總統出訪這非同小可，後面卻突然說不行？這都應該要講清楚當中過程。