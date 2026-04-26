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出訪史瓦帝尼受阻 賴總統：外部壓力越強 越要有勇氣與決心

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴總統今（26日）以錄影方式，為史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞。圖／總統府提供
賴總統今（26日）以錄影方式，為史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞。圖／總統府提供

賴清德總統派出外交部長林佳龍擔任特使，訪問非洲友邦史瓦帝尼。賴總統今（26日）上午也以錄影方式，為史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，賴總統感謝史瓦帝尼對台灣參與國際社會的堅定支持，並強調中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利阻擋台灣為世界做出貢獻。

賴總統以英文致詞表示，今天他很榮幸代表台灣人民，慶賀恩史瓦帝三世國王陛下登基40周年，更同時紀念「三個58」的歷史里程碑。「三個58」包含國王陛下58歲華誕、史瓦帝尼王國獨立58周年，以及中華民國台灣與史瓦帝尼建交58周年。這不僅是史瓦帝尼王國的國家慶典，更是台灣和史瓦帝尼堅實邦誼的最佳見證。

賴總統說，這些里程碑，在國王陛下登基40周年的光輝映襯下，強力見證國王陛下的卓越領導，「我們看到，史瓦帝尼在基礎建設、社會福利、醫療及區域穩定上，展現了非凡的成就，讓史瓦帝尼成為非洲的一顆明珠」。尤其是，史瓦帝尼的電力普及率已提升到85％以上，是撒哈拉以南非洲地區最高的比例之一。

賴總統說，歷經58年，史瓦帝尼的經濟成長了超過61倍，國家前景蒸蒸日上，國家主權也更加獲得保障。

賴總統說，台灣和史瓦帝尼攜手共榮的成果，讓世界看到，國家之間真摯的友誼和互惠互助的合作關係，將開創美好的未來。還記得，前年恩史瓦帝三世國王率團訪問台灣，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，當時提到婦女創業小額信貸和「戰略儲油槽」等計畫。

賴總統表示，當前海灣地區的緊張局勢，更加提醒我們，確保能源安全的重要性。台灣和史瓦帝尼合作興建的「戰略儲油槽」，預計將在2028年完工，這項倡議不僅能因應能源衝擊，更展現國王陛下的高瞻遠矚，以及用勇氣保護國家的承諾。而即將建立的「台灣產業創新園區」，預計將吸引更多外資及產業進入史瓦帝尼，創造更多就業機會。

「我衷心希望能親自到場，向陛下及史瓦帝尼人民轉達台灣人民最誠摯的祝福。」賴總統說，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣。2300萬的台灣人有權走向世界。「我們面對的外部壓力越是強烈，我們越要有勇氣與決心」。賴總統表示，我們會持續強化實力，穩健走向國際。「任何國家都沒有權利、也不應該阻擋我們為世界做出貢獻的努力」。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 林佳龍 非洲

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這是一場無關價值，只關利益的一場出訪秀。

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