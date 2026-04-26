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包私人飛機從歐洲轉飛 總統特使林佳龍飛抵史瓦帝尼

聯合報／ 記者張文馨甘芝萁劉懿萱／台北報導
擔任賴清德總統特使，外交部長林佳龍（中）於當地時間廿五日抵達史瓦帝尼，與前來機場迎接的台僑握手致意。圖／外交部提供
擔任賴清德總統特使，外交部長林佳龍（中）於當地時間廿五日抵達史瓦帝尼，與前來機場迎接的台僑握手致意。圖／外交部提供

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，外交部林佳龍昨天以總統特使身分，抵達史瓦帝尼，準備參加史王恩史瓦帝三世登基四十周年以及史王五十八歲華誕慶典活動。史瓦帝尼政府臉書粉絲專頁公布「中華民國（台灣）外交部長林佳龍」今早抵達當地機場的畫面，史瓦帝尼方面由外交部長、商務部長等官員接待。

相較於日前賴政府高調宣傳總統出訪行程，林佳龍此行直到史瓦帝尼公布接機畫面，外界才得知他已抵達史國；府方也是等到林佳龍落地，並由史國公布影片後，才宣布由其擔任總統特使。活躍於社群媒體的林佳龍，也在抵達史瓦帝尼約十小時之後才發文，可說相當低調。

賴清德總統原定廿二日出發前往史瓦帝尼訪問，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，國安團隊考量元首、訪團及飛航安全，在出發前十二小時決定暫緩，並另指派特使出席史國雙慶活動。

總統府發言人郭雅慧在史瓦帝尼公布歡迎林佳龍來訪的影片後表示，基於我國與史瓦帝尼王國邦誼深厚，賴總統指派林佳龍擔任特使，代表中華民國台灣前往友邦史瓦帝尼，向恩史瓦帝三世國王生日暨登基周年慶典表達誠摯祝賀，並轉達我國政府與人民對史國王室、政府及人民的深厚情誼。

郭雅慧指出，台史建交五十八年來，雙方在醫衛、農業、教育、婦女賦權、基礎建設及經貿等領域合作密切，成果豐碩；賴總統指派特使赴史國，以展現我國對台史邦誼的高度重視，也象徵台灣將持續秉持互惠共榮精神，與友邦深化合作、攜手前行。

從史瓦帝尼公布的影片來看，林佳龍此次出訪史瓦帝尼，搭乘的是註冊編號為A7-CGL的私人飛機；根據航空網站資料，這是一架灣流G650ER遠程公務機，其營運商為卡達執行航空（Qatar Executive），屬於卡達航空旗下的私人飛機租賃部門，這款飛機專為超長途飛行設計，航程可達一萬三千八百九十公里，最多可搭載十三名乘客，主要用於全球範圍內的商業包機服務。

據了解，林佳龍此次出訪，先飛抵歐洲維也納再轉機至史瓦帝尼，避開拒絕提供我賴總統專機航權的模里西斯、塞席爾和馬達加斯加的飛航管制區。

相較於先前的高調宣傳，國民黨立委林德福說，賴總統公布出訪史國時，對外宣布幾十個非洲國家、跨區跨黨派政要都非常歡迎他去，如今林佳龍代表出訪，卻是低調到不行，深怕遭外界得知，前後落差很大。

林德福批評，賴總統上任近兩年，美國到現在還不給過境，總統、國安單位及外交部都要檢討，明明只要照一般的流程，該保密的保密，想一直做大內宣，結果到最後下場是被臨時取消。

賴清德 出訪 林佳龍 外交部 史瓦帝尼

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