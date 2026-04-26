林佳龍悄抵史國 藍委：外交部、國安單位荒腔走板

賴清德總統改派外交部長林佳龍為總統特使出席史瓦帝尼國王慶典，相較於事前的國安局發布新聞稿曝光局長蔡明彥日前赴史國視導維安，以及我外交部透過新聞稿稱多國歡迎賴總統到訪非洲，林佳龍此行是直到史瓦帝尼公布接機畫面，外界才知。國民黨立委林德福說，前後落差很大，尤其外交部跟國安單位在過程中荒腔走板，恐怕是前面搞砸了，這次出訪才不敢聲張。

國民黨立委李彥秀說，民進黨政務官把自己當成政治官來經營，賴總統出訪友邦是國家的重要大事，特別在對岸強力打壓的情況下，國安系統更應該低調謹慎，全力促成賴總統成行。

民眾黨團總召陳清龍質疑，先前媒體就報導，行政院長卓榮泰違反與日方約定，執意帶發言人與攝影同仁隨行訪日，到如今國安局高調宣傳蔡明彥為賴總統將出訪的史瓦帝尼先行踩點，都讓人懷疑，國安團隊是真心想促成國際交流，還是只想著如何大內宣？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，對於賴總統指派林佳龍擔任特使，民進黨團尊重總統職權，也要再次嚴正譴責中國脅迫第三國撤銷我國元首專機飛航許可的粗暴行為。

對於遭到在野黨立委點名批評，國安局表示，針對總統外訪活動，國安局均與當地國安部門協作，研擬警衛部署計畫，並由局長率員先期視導維安任務整備；有關蔡局長視導總統出訪史瓦帝尼維安任務，史瓦帝尼官方臉書均公布相關資訊，展現對我總統赴訪之重視，以及兩國邦誼友好穩固。