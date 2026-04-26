模里西斯從未同意航權？府斥造謠

賴清德總統出訪受阻，傳出模里西斯官方宣稱從未同意航權，總統府發言人郭雅慧昨表示，這是編造故事、明顯造謠；本次專機任務已由執行專案的航空公司，依程序在四月中旬完成模里西斯等飛航許可。負責這次執飛的華航則對此不回應。

我方昨天並未進一步提出取得飛航許可文件證明，航空業內人士指出，專機的飛航許可通常需要特別申請，會依照不同飛航情報區的要求，發出電子郵件或是電報等，再等候回音。雖然府方駁斥稱是造謠，不過一名前艙機師直言，（沒有取得航權）不是沒有可能，過去前總統陳水扁出訪時也曾遇過類似狀況，才會有當年的「迷航記」。

郭雅慧說，這幾天民主友盟接力清楚表達立場，都認為這是來自中國施壓；有人刻意以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常明顯的造謠；依例由執行專案之航空公司申請主、備援航線，這次專機依程序於四月中旬完成模里西斯等飛航許可，所謂專機無申請或未批准航權之情形，說法不實。

陸委會主委邱垂正昨天則強調，面對中共步步緊逼，我方將繼續堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞。

前艙機師說，通常此類具政治性的總統出訪航班都是先私下作業，但飛航許可本就是有可能突然生變，推測這次爭議有可能是華航在準備作業時，其實根本都還沒取得飛航許可，或者是同時向塞席爾、模里西斯申請，但府方又已召開記者會對外說明總統要出訪，引來政治敏感，時間落差才會造成最後出訪前夕才確認無法取得飛航許可的情況發生。

該名機師說，過去陳水扁出訪時，也發生過未取得飛航許可就出訪，機師就得打衛星電話、額外花錢找臨時新的航管點前進，才會有當年的迷航記。