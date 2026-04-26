觀察站／外交突圍 我出訪前更須低調謹慎

這是一場無關價值，只關利益的一場出訪秀。

總統府十三日宣布賴清德總統將訪問史瓦帝尼，接著外交部長林佳龍廿日上節目談論出訪，外交部同日發布新聞稿「感謝非洲跨區域政要友人歡迎賴清德總統首訪非洲」，國安局長踩點時高調宣傳，涉外人士更是在行前預畫許多「戰略目標」，從台史合作、非洲跨國政要競相表態歡迎暗示可能的多邊互動，到藉演說破除北京長期輸出的一中論述，不斷為此行升高期待值。

然而，廿一日傍晚，急轉直下，總統府宣布因遭到非洲三國飛航許可拒絕而取消，並批評是中共打壓，中國大陸究竟是主動出手施壓，或是非洲國家憂心得罪陸方下的自主決定，如今已成羅生門；而我方在出發前十二小時宣布取消，與先前不斷拉抬的氛圍大相逕庭，引發外界不解，質疑我國政府在安排總統出訪時，是否充分掌握一切可掌握的變因、準備充足的應變方案，但顯然都是有所不足。

問題是，北京壓力不是今天才發生，而且今天的出訪生變，純粹是各國思考自己的國家利益後做出的決定。

拒絕專機航權雖是檯面上的模里西斯、塞席爾和馬達加斯加，實際上可能連南非這個毗鄰史瓦帝尼、且我在當地有駐館的國家，都不見得願意給台灣「行個方便」，其背後因素考量均是現階段與北京拉近關係更符合他們各自的國家利益。

就在上月，世界貿易組織（ＷＴＯ）第十四屆部長會議主辦國喀麥隆（位於中非），於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國自二○○一年出席通過入會案的第四屆部長會議以來，首次被迫缺席。外交部強烈譴責喀麥隆扈從中國。

實際上，中國掌握喀麥隆四分之一的外債，中國協助打造其基礎建設、軍事投資等，中喀還有戰略夥伴關係。

從模里西斯到喀麥隆，顯示中國大陸著力全球南方甚深，賴總統欲用史瓦帝尼和索馬利蘭，來撼動北京在非洲的「一中」拼圖，想要外交突圍，事先的行事更要低調謹慎，但顯然賴政府並非如此。

從美中台乃至全球的格局來看，各國忙著應對從經濟到安全的挑戰，川習會在即，華府與各國關係都存在或多或少的緊張，種種地緣政治的變數下，多數國家都是先求穩再求好，紛紛在外交上打出保守牌。

中華民國的國際處境更是微妙，和前總統蔡英文時期相較，當前我們同時面臨北京影響力擴大，第三國也更常以「一中政策」做出對我不利的決策。總統出訪出不去已創下史上首例，無論是此時的危機處理，或是未來的高層出訪，在拿捏上都應更謹慎，避免重演「敲鑼打鼓－內政紛擾－外交受限」的局面。