聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統出訪受阻肇因太高調？ 退休官員：幕後者不應站到台前

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國安局長蔡明彥日前訪問當地並主動公布行程引發質疑，資深情治界人士直言，身為國安局長，應該明白自己只是幕後者，不應該站到台前。國安局回應表示，有關蔡明彥視導總統出訪史瓦帝尼維安任務，史國官方臉書均公佈相關資訊，展現對我總統赴訪之重視。圖／國安局提供
賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國安局長蔡明彥日前訪問當地並主動公布行程引發質疑，資深情治界人士直言，身為國安局長，應該明白自己只是幕後者，不應該站到台前。國安局回應表示，有關蔡明彥視導總統出訪史瓦帝尼維安任務，史國官方臉書均公佈相關資訊，展現對我總統赴訪之重視。圖／國安局提供

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國安局長蔡明彥日前訪問當地並主動公布行程也引發質疑，資深情治界人士直言，出訪踩點雖然是國安局固定的任務，但身為國安局長，應該明白自己只是幕後者，不應該站到台前。

國安局晚間回應表示，國安局依法負責特勤安維對象安全維護，針對總統外訪活動，均與當地國安全部門協作，研擬警衛部署計畫，並由局長率員先期視導維安任務整備，以防範並阻卻當地潛在滋擾活動。

國安局強調，有關蔡明彥局長視導總統出訪史瓦帝尼維安任務，史瓦帝尼官方臉書均公布相關資訊，展現對我總統赴訪之重視，以及兩國邦誼友好穩固。

不具名的資深情治界人士分析，國安局確實必須先去總統出訪的地方踩點，了解所有安排，「但從來沒有一個把這些當新聞來發布。」他強調，身為國安局長就應該清楚，當任務還沒有完成，甚至任務完成後「你都是幕後者」而不應站到幕前。

他分析，包括陳明通在內的歷任國安局長，至少都很尊重國安局的意見，蔡明彥出身外交系統，習慣對外表現自己的工作，雖然先前沒有太多負面新聞，但這次一說出來就犯錯了。

事實上，蔡明彥過去在蔡英文前總統任內，也曾在總統出訪前赴史瓦帝尼、瓜地馬拉等國踩點，經受訪國當局的社群媒體披露；賴總統二○二四年十一月出訪南太前夕，國安局主動公布消息，說明蔡明彥前往馬紹爾、帛琉以及吐瓦魯等國，視導維安與會見政要。

國安前官員認為，中共還不會在南太平洋公然挑戰美國，但非洲卻是中共的重點，攸關一帶一路布局，最大影響是可能改變幾百年來的地緣政治與戰略格局，我方要出訪非洲，當然引起警覺，更何況在兩岸局勢緊繃之際「還自己把刀遞上去」。

賴清德 出訪 蔡明彥 史瓦帝尼

延伸閱讀

總統出訪受阻 民進黨團提案譴責中國打壓

3國受北京指使阻賴總統出訪 美議員促華府追究責任

外交部：台史邦誼穩固 總統特使人選適當時機公布

中國施壓總統出訪受阻 蕭副總統：沒人有權阻擋我們

相關新聞

賴總統出訪受阻肇因太高調？ 退休官員：幕後者不應站到台前

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國安局長蔡明彥日前訪問當地並主動公布行程也引發質疑，資深情治界人士直言，出訪踩點雖然是國安局固定的任務，但身為國安局長，應該明白自己只是幕後者，不應該站到台前。

傳模里西斯從未同意我總統專機航權 府斥明顯造謠：本月中就獲許可

賴清德總統出訪受阻，話題持續延燒。傳模里西斯官方宣稱從未同意航權，總統府發言人郭雅慧表示，這是編造故事、明顯造謠；本次專機任務已由執行專案的航空公司，依程序在4月中旬完成模里西斯等飛航許可。

抵達史瓦帝尼 林佳龍：台灣不會被威權勢力困住 我們一定會走向世界

作為賴清德總統特使，外交部長林佳龍於當地時間25日抵達史瓦帝尼，他在臉書上報平安，還說，這趟行程，原本因為中國將「飛航情報區」政治化、武器化的新型態打壓而面臨變數；在賴總統的指派與交付任務下，訪團依然排除萬難，他也以總統特使身分抵達史瓦帝尼，出席史王恩史瓦帝三世登基40周年、58歲華誕暨史國獨立58周年慶祝活動。

賴總統出訪受阻 李彥秀：不願低調的國安局勢必成為安全重大挑戰

賴清德總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼喊停，在賴清德出訪前一周，國安局發出新聞稿，指局長蔡明彥前往史國視導維安。國安局於此事行事被批「高調」，國民黨立委李彥秀說，不願低調的國安系統，未來勢必會成為台灣安全體系重大的挑戰。

航權受阻 總統府：賴總統指派林佳龍出訪史瓦帝尼

賴清德總統原定出訪史瓦帝尼，卻因航權受阻，我方決定另派特使出席史瓦帝尼的慶典。總統府發言人郭雅慧今日表示，基於我國與史瓦帝尼王國邦誼深厚，賴總統指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國台灣前往友邦史瓦帝尼，向恩史瓦帝三世國王生日暨登基周年慶典表達誠摯祝賀，並轉達我國政府與人民對史國王室、政府及人民的深厚情誼。

陸施壓阻賴總統出訪 邱垂正：堅持ROC與PRC互不隸屬

賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但最後臨時喊卡。陸委會主委邱垂正25日批評中共對台軟、硬兩手策略，以粗暴手段阻撓我國元首出訪，強調面對中共步步緊逼，我方將繼續堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。