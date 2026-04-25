賴總統出訪受阻肇因太高調？ 退休官員：幕後者不應站到台前

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國安局長蔡明彥日前訪問當地並主動公布行程也引發質疑，資深情治界人士直言，出訪踩點雖然是國安局固定的任務，但身為國安局長，應該明白自己只是幕後者，不應該站到台前。

國安局晚間回應表示，國安局依法負責特勤安維對象安全維護，針對總統外訪活動，均與當地國安全部門協作，研擬警衛部署計畫，並由局長率員先期視導維安任務整備，以防範並阻卻當地潛在滋擾活動。

國安局強調，有關蔡明彥局長視導總統出訪史瓦帝尼維安任務，史瓦帝尼官方臉書均公布相關資訊，展現對我總統赴訪之重視，以及兩國邦誼友好穩固。

不具名的資深情治界人士分析，國安局確實必須先去總統出訪的地方踩點，了解所有安排，「但從來沒有一個把這些當新聞來發布。」他強調，身為國安局長就應該清楚，當任務還沒有完成，甚至任務完成後「你都是幕後者」而不應站到幕前。

他分析，包括陳明通在內的歷任國安局長，至少都很尊重國安局的意見，蔡明彥出身外交系統，習慣對外表現自己的工作，雖然先前沒有太多負面新聞，但這次一說出來就犯錯了。

事實上，蔡明彥過去在蔡英文前總統任內，也曾在總統出訪前赴史瓦帝尼、瓜地馬拉等國踩點，經受訪國當局的社群媒體披露；賴總統二○二四年十一月出訪南太前夕，國安局主動公布消息，說明蔡明彥前往馬紹爾、帛琉以及吐瓦魯等國，視導維安與會見政要。

國安前官員認為，中共還不會在南太平洋公然挑戰美國，但非洲卻是中共的重點，攸關一帶一路布局，最大影響是可能改變幾百年來的地緣政治與戰略格局，我方要出訪非洲，當然引起警覺，更何況在兩岸局勢緊繃之際「還自己把刀遞上去」。