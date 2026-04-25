傳林佳龍任總統特使出訪史瓦帝尼 總統府證實

有關賴清德總統指派特使出訪史瓦帝尼一事，總統府發言人郭雅慧25日表示，基於我國與史瓦帝尼王國邦誼深厚，總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國台灣前往友邦史瓦帝尼，向恩史瓦帝三世國王生日暨登基周年慶典表達誠摯祝賀。

賴總統原定本周啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，後來因中國大陸強行介入，導致總統專機直飛受阻，府方決定暫緩行程並改指派特使前往史國，但傳出賴總統已指派外交部長林佳龍擔任總統特使出席史國重要慶典活動。

郭雅慧也證實，基於我國與史瓦帝尼王國邦誼深厚，總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國台灣前往友邦史瓦帝尼，向恩史瓦帝三世國王生日暨登基周年慶典表達誠摯祝賀，並轉達我國政府與人民對史國王室、政府及人民的深厚情誼。

郭雅慧指出，台史建交58年來，雙方在醫衛、農業、教育、婦女賦權、基礎建設及經貿等領域合作密切，成果豐碩。總統指派特使赴史國，以展現我國對台史邦誼的高度重視，也象徵台灣將持續秉持互惠共榮精神，與友邦深化合作、攜手前行。