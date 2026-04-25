快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

傳模里西斯從未同意我總統專機航權 府斥明顯造謠：本月中就獲許可

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統出訪受阻，話題持續延燒。傳模里西斯官方宣稱從未同意航權，總統府發言人郭雅慧表示，這是編造故事、明顯造謠；本次專機任務已由執行專案的航空公司，依程序在4月中旬完成模里西斯等飛航許可。

郭雅慧在陪同賴總統出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式時，於場外接受訪問。她說，這幾天接連民主友盟的聲音都很清楚表達了在國際立場，共同都認為這是來自中國施壓，民主友盟也表達明確立場是反對北京以政治施壓讓第三國臨時變更航權。

郭雅慧指出，如果再有人要刻意地以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取的，這是非常明顯的造謠。

郭雅慧說明，我國執行總統專機任務，依例由執行專案之航空公司申請主、備援航線，以確保專機航程安全；這次專機依程序於4月中旬完成模里西斯等飛航許可，所謂專機無申請或未批准航權之情形，說法不實。

針對美日等國發聲關切此事，郭雅慧表示感謝，並稱這證實國際共識就是中國的政治施壓干擾了正常外交作為，台灣未來會持續地跟理念相近的民主友盟大家共同攜手，會持續維持民主價值；中國越打壓，世界越看見台灣。

民眾黨前主席柯文哲前天在宜蘭輔選時說，賴總統對於無法出訪「搞不好他很高興」，因為這這符合賴的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。

郭雅慧回應，台灣是主權獨立的國家，賴總統代表國家出訪友邦，而且是參加友邦重要的慶典，這是再自然不過的正常的外交交流；中國沒有權利、也沒有理由可以干預；面對中國施壓，國內政黨領袖應該跟國家站在一起，維護國家尊嚴。

賴清德 出訪

延伸閱讀

總統府：立院趕快做正事 讓國家順利上軌道

賴總統出訪遭取消飛航許可出現羅生門？張競：模里西斯稱從未同意申請

中國施壓總統出訪受阻 蕭副總統：沒人有權阻擋我們

總統出訪受阻 民進黨團提案譴責中國打壓

相關新聞

傳模里西斯從未同意我總統專機航權 府斥明顯造謠：本月中就獲許可

賴清德總統出訪受阻，話題持續延燒。傳模里西斯官方宣稱從未同意航權，總統府發言人郭雅慧表示，這是編造故事、明顯造謠；本次專機任務已由執行專案的航空公司，依程序在4月中旬完成模里西斯等飛航許可。

出訪史瓦帝尼未能成行⋯賴總統赴醫學年會：回到醫療團體格外親切

賴清德總統原訂4月22日至27日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因多個非洲國家取消飛航許可喊卡。他今天改為出席台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會，回到熟悉醫療領域，上台致詞超過15分鐘，開頭便提到「今天會議與往常公務行程不同，每次回到醫療團體，內心均格外親切。」總統府發言人郭雅慧則強調「中國愈是打壓、世界愈看見台灣」，將與民主友盟合作維護民主價值。

賴總統出訪史瓦帝尼受阻 德國在台協會發聲挺台

總統賴清德原定22日出訪史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。德國在台協會晚間指出，高...

賴總統出訪遭取消飛航許可出現羅生門？張競：模里西斯稱從未同意申請

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，質疑總統府的指控，和模里西斯當局的說法，形成羅生門般的落差。

東森集團總裁王令麟強硬反擊前陳水扁指控「迷航之旅」內鬼說

賴清德總原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可；前總統陳水扁透露，2006年「迷航之旅」遭同行的王令麟洩密給自家東森電視報導，導致中國介入打壓。對此，東森集團總裁王令麟今天發出聲明強烈反駁，聲明如下：

民進黨團提案譴責陸打壓賴總統出訪 朝野共識交付協商

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，受中國大陸干預暫緩，民進黨立院黨團今提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為。立法院長韓國瑜表示，將交付協商，並由民進黨團負責召集協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。