傳模里西斯從未同意我總統專機航權 府斥明顯造謠：本月中就獲許可

賴清德總統出訪受阻，話題持續延燒。傳模里西斯官方宣稱從未同意航權，總統府發言人郭雅慧表示，這是編造故事、明顯造謠；本次專機任務已由執行專案的航空公司，依程序在4月中旬完成模里西斯等飛航許可。

郭雅慧在陪同賴總統出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式時，於場外接受訪問。她說，這幾天接連民主友盟的聲音都很清楚表達了在國際立場，共同都認為這是來自中國施壓，民主友盟也表達明確立場是反對北京以政治施壓讓第三國臨時變更航權。

郭雅慧指出，如果再有人要刻意地以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取的，這是非常明顯的造謠。

郭雅慧說明，我國執行總統專機任務，依例由執行專案之航空公司申請主、備援航線，以確保專機航程安全；這次專機依程序於4月中旬完成模里西斯等飛航許可，所謂專機無申請或未批准航權之情形，說法不實。

針對美日等國發聲關切此事，郭雅慧表示感謝，並稱這證實國際共識就是中國的政治施壓干擾了正常外交作為，台灣未來會持續地跟理念相近的民主友盟大家共同攜手，會持續維持民主價值；中國越打壓，世界越看見台灣。

民眾黨前主席柯文哲前天在宜蘭輔選時說，賴總統對於無法出訪「搞不好他很高興」，因為這這符合賴的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。

郭雅慧回應，台灣是主權獨立的國家，賴總統代表國家出訪友邦，而且是參加友邦重要的慶典，這是再自然不過的正常的外交交流；中國沒有權利、也沒有理由可以干預；面對中國施壓，國內政黨領袖應該跟國家站在一起，維護國家尊嚴。