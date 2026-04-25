出訪史瓦帝尼未能成行⋯賴總統赴醫學年會：回到醫療團體格外親切

賴清德總統原訂4月22日至27日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因多個非洲國家取消飛航許可喊卡。他今天改為出席台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會，回到熟悉醫療領域，上台致詞超過15分鐘，開頭便提到「今天會議與往常公務行程不同，每次回到醫療團體，內心均格外親切。」總統府發言人郭雅慧則強調「中國愈是打壓、世界愈看見台灣」，將與民主友盟合作維護民主價值。

賴總統上台先是回顧行醫歷程。他說，他具內科醫師背景，在醫院時常與外科夥伴合作服務病人，認為一位成功外科醫師，相當難得，也很不容易，需精準判斷、即時反應，也要有純熟技術，還要能發揮團隊精神，為此，每次回到醫療團體，內心均格外親切，除代表政府感謝外科夥伴長期守護國人健康，也歡迎海外貴賓來台進行學術、醫療交流。

賴總統說，他與外科同仁共識學到很多，要向今天獲得外科醫學會終身成就獎的台大醫學院教授李伯皇、振興醫院院長魏崢致敬，在前輩們領導，所有外科夥伴共同努力之下，從盲腸手術至器官移植，我國醫療水準均躋身國際，各項先進技術應用，在外科領域早已是「台灣的日常」，與國際接軌沒有任何空隙，盼集結外科夥伴數十年來從事大小手術經驗，成為國人健康領航者。

總統府稱非洲友邦臨時取消飛航許可，才導致總統出訪喊卡，但中央社報導，模里西斯稱從未批准總統專機飛航許可。對此，郭雅慧說，國際立場均反對北京政治施壓，導致第三國臨時變更航權，若再有人刻意以被施壓第三國，編造故事扭曲事實，「是明顯的造謠」，她並感謝美國國務院、歐盟、日本等國表態力挺台灣，「這代表本次確實為中國政治施壓、干擾外交」。

郭雅慧說，將持許與理念相近的友盟，合作維持民主價值，中國愈是打壓，世界愈看見台灣，我國是主權獨立的國家，總統代表出席友邦慶典，為再自然不過的正常交流，中國沒有理由、也沒有權利進行干預，面對中國施壓，國內政黨領袖應不分顏色，與國家站在一起維護尊嚴，至於將派哪位特使赴史國，若有明確安排時，將再向大眾報告。

另，媒體問及，立法院總總彈劾案訂於5月19日投票一事，郭雅慧指出，總統坦坦蕩蕩，認真做事、為國家考量，也希望國會盡快做做正事，總預算在立法院躺了8個月終於付委，國民黨也赴中國並順利回台，應在立法院中辦正事，讓國家順利上軌道。