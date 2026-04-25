快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

出訪史瓦帝尼未能成行⋯賴總統赴醫學年會：回到醫療團體格外親切

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」。記者許正宏／攝影
賴清德總統出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」。記者許正宏／攝影

賴清德總統原訂4月22日至27日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因多個非洲國家取消飛航許可喊卡。他今天改為出席台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會，回到熟悉醫療領域，上台致詞超過15分鐘，開頭便提到「今天會議與往常公務行程不同，每次回到醫療團體，內心均格外親切。」總統府發言人郭雅慧則強調「中國愈是打壓、世界愈看見台灣」，將與民主友盟合作維護民主價值。

賴總統上台先是回顧行醫歷程。他說，他具內科醫師背景，在醫院時常與外科夥伴合作服務病人，認為一位成功外科醫師，相當難得，也很不容易，需精準判斷、即時反應，也要有純熟技術，還要能發揮團隊精神，為此，每次回到醫療團體，內心均格外親切，除代表政府感謝外科夥伴長期守護國人健康，也歡迎海外貴賓來台進行學術、醫療交流。

賴總統說，他與外科同仁共識學到很多，要向今天獲得外科醫學會終身成就獎的台大醫學院教授李伯皇、振興醫院院長魏崢致敬，在前輩們領導，所有外科夥伴共同努力之下，從盲腸手術至器官移植，我國醫療水準均躋身國際，各項先進技術應用，在外科領域早已是「台灣的日常」，與國際接軌沒有任何空隙，盼集結外科夥伴數十年來從事大小手術經驗，成為國人健康領航者。

總統府稱非洲友邦臨時取消飛航許可，才導致總統出訪喊卡，但中央社報導，模里西斯稱從未批准總統專機飛航許可。對此，郭雅慧說，國際立場均反對北京政治施壓，導致第三國臨時變更航權，若再有人刻意以被施壓第三國，編造故事扭曲事實，「是明顯的造謠」，她並感謝美國國務院、歐盟、日本等國表態力挺台灣，「這代表本次確實為中國政治施壓、干擾外交」。

郭雅慧說，將持許與理念相近的友盟，合作維持民主價值，中國愈是打壓，世界愈看見台灣，我國是主權獨立的國家，總統代表出席友邦慶典，為再自然不過的正常交流，中國沒有理由、也沒有權利進行干預，面對中國施壓，國內政黨領袖應不分顏色，與國家站在一起維護尊嚴，至於將派哪位特使赴史國，若有明確安排時，將再向大眾報告。

另，媒體問及，立法院總總彈劾案訂於5月19日投票一事，郭雅慧指出，總統坦坦蕩蕩，認真做事、為國家考量，也希望國會盡快做做正事，總預算在立法院躺了8個月終於付委，國民黨也赴中國並順利回台，應在立法院中辦正事，讓國家順利上軌道。

賴清德 出訪 史瓦帝尼

延伸閱讀

總統出訪受阻 民進黨團提案譴責中國打壓

3國受北京指使阻賴總統出訪 美議員促華府追究責任

中國施壓總統出訪受阻 蕭副總統：沒人有權阻擋我們

外交部：台史邦誼穩固 總統特使人選適當時機公布

相關新聞

出訪史瓦帝尼未能成行⋯賴總統赴醫學年會：回到醫療團體格外親切

賴清德總統原訂4月22日至27日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因多個非洲國家取消飛航許可喊卡。他今天改為出席台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會，回到熟悉醫療領域，上台致詞超過15分鐘，開頭便提到「今天會議與往常公務行程不同，每次回到醫療團體，內心均格外親切。」總統府發言人郭雅慧則強調「中國愈是打壓、世界愈看見台灣」，將與民主友盟合作維護民主價值。

賴總統出訪史瓦帝尼受阻 德國在台協會發聲挺台

總統賴清德原定22日出訪史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。德國在台協會晚間指出，高...

賴總統出訪遭取消飛航許可出現羅生門？張競：模里西斯稱從未同意申請

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，質疑總統府的指控，和模里西斯當局的說法，形成羅生門般的落差。

東森集團總裁王令麟強硬反擊前陳水扁指控「迷航之旅」內鬼說

賴清德總原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可；前總統陳水扁透露，2006年「迷航之旅」遭同行的王令麟洩密給自家東森電視報導，導致中國介入打壓。對此，東森集團總裁王令麟今天發出聲明強烈反駁，聲明如下：

民進黨團提案譴責陸打壓賴總統出訪 朝野共識交付協商

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，受中國大陸干預暫緩，民進黨立院黨團今提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為。立法院長韓國瑜表示，將交付協商，並由民進黨團負責召集協商。

綠批編故事、散布陰謀論 柯文哲反斥：賴清德製造分裂

賴清德總統疑因中共施壓而無法出訪友邦史瓦帝尼，民眾黨創黨主席柯文哲昨稱賴搞不好很高興，行政院長卓榮泰批編故事，陸委會副主委梁文傑則說柯散布陰謀論。柯今回應，不要截取一句話做文章，他是指賴執政製造分裂跟對立，讓社會衝突的氛圍愈來愈重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。