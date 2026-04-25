府：專機依程序取得飛航許可 航權未批准的說法不實

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統專機任務的執行，依例由執行專案的航空公司申請主、備援航線，總統賴清德原訂出訪史瓦帝尼，專機也是依程序於4月中旬完成模里西斯等國飛航許可，所謂未批准航權的說法不實、明顯造謠。

總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。媒體報導，模里西斯官方表示，從來沒有同意航權的申請。

郭雅慧上午接受媒體訪問表示，賴總統原訂訪問史瓦帝尼行程暫緩，這幾天民主友盟清楚表達、共同認為這是來自中國施壓，民主友盟也表達反對北京以政治施壓讓第三國臨時變更航權的立場。

她說，如果再有人要刻意以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取、非常明顯的造謠。

郭雅慧說，台灣執行總統專機任務，依例由執行專案的航空公司申請主、備援航線，以確保專機航程安全，這次專機也是依程序於4月中旬完成模里西斯等飛航許可，所謂專機無申請或未批准航權的說法不實。

她說，越來越多國際民主友盟都對中國以經濟脅迫方式施壓第三國，以取消飛航許可方式干擾台灣外交活動表達無法認同，很訝異有人還要利用受壓迫國家的名義來扭曲事實。

郭雅慧說，誠摯感謝美國國務院、歐盟、日本、德國、法國，這幾天接連表態力挺台灣，這也證明國際共識就是這件事是中國政治施壓，干擾正常外交行為。

她表示，中國越打壓，世界越看見台灣。台灣未來會持續跟理念相近的民主友盟共同攜手，持續維持民主價值。