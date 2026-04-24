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賴總統出訪受阻 法國在台協會：飛越權是基本原則

中央社／ 台北24日電

總統賴清德原定22日出訪史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。法國在台協會今天重申，一切與領空管理相關的決定，均應以安全與穩定為依歸，飛越權是國際民航的基本原則。

外交部22日指出，塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」，對外解釋突然撤回專機飛越許可的罕見作為，恰充分證明中國為操弄這次事件的背後主謀。

法國在台協會晚間透過官方臉書發文指出，針對賴總統專機遭撤銷飛越許可一事，法國在台協會重申，一切與領空管理相關的決定，均應以安全與穩定為依歸。

法國在台協會表示，飛越權是國際民航的基本原則，法國在台協會高度重視在「芝加哥公約」框架下，維護安全、有序且可預期的民用航空運作。

賴清德 出訪

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