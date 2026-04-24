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賴總統出訪遭取消飛航許可出現羅生門？張競：模里西斯稱從未同意申請

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。（聯合報系資料照片）
賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。（聯合報系資料照片）

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，質疑總統府的指控，和模里西斯當局的說法，形成羅生門般的落差。

張競指出，根據中央社以及模里西斯當地媒體「快訊報」報導，有消息人士向「快訊報」證實，稱模里西斯當局沒有批准任何許可。這樣的說法，和總統府秘書長潘孟安所宣稱「突然遭致三國取消專機飛航許可」的說法出現落差。

張競指出，他在出訪行程傳出取消當天，就在臉書貼出模里西斯等三國所主管飛航情報區所涵蓋區域，當時就注意到假如要前往史瓦帝尼，基本上不可能同時需要穿越馬達加斯加所主管的FMMM飛航情報區、塞席爾所主管的FSSS飛航情報區以及模里西斯所主管的FIMM飛航情報區。

他分析，若是希望飛往史瓦帝尼，最正常飛航途徑只需要穿越其中兩個飛航情報區，他舉中國國際航空從深圳飛往約翰尼斯堡的班機航跡為例，其實也只要通過塞席爾所主管的FSSS飛航情報區以及馬達加斯加所主管的FMMM飛航情報區；完全與模里西斯所主管的FIMM飛航情報區無關。

張競認為，賴總統專機應該原本沒有向模里西斯申請飛越FIMM飛航情報區，但是當飛越塞席爾所主管的FSSS飛航情報區以及馬達加斯加所主管的FMMM飛航情報區突然被取消後，臨時應變向模里西斯申請飛越其所主管的FIMM飛航情報區，結果踢到鐵板，但在最後對外公開說明狀況時，讓流彈波及模里西斯，使得模里西斯當局及媒體才會澄清，強調該國民航主管機關從未批准過賴清德總統專機過境申請。

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，和總統府宣稱「突然遭致三國取消專機飛航許可」的說法出現落差。圖／張競臉書
賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，和總統府宣稱「突然遭致三國取消專機飛航許可」的說法出現落差。圖／張競臉書

賴清德 出訪

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