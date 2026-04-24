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賴總統出訪受阻 日本多名國會議員發文關切

中央社／ 東京24日綜合外電報導

賴總統原定本月出訪非洲友邦史瓦帝尼，但非洲其他國家無預警取消專機飛航許可造成行程暫緩，此事也引發日本政府與多名日本國會議員關注。

賴總統原定本月22日直飛出訪史瓦帝尼，因同處非洲的印度洋島國塞席爾、模里西斯與馬達加斯加無預警取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國國會、歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段，意圖孤立民主夥伴。

日本多名國會議員相繼發文關注此事。日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，「航空安全與確保保安，屬於國際社會的共同利益，各國都必須以具透明性的方式運作」。

他也在文中主張，「中國以『國際貢獻』之名，實則優先考量自身利益，向非洲等發展中國家提供過度貸款，並單方面投入人員與設備，使對方陷入難以察覺的債務陷阱…而這件事情，對於太平洋島國在內、對日本而言重要的友好國家也是警訊。」

古屋接著在貼文表示，「將與共享自由民主主義、基本人權與法治等共同價值的國家合作，致力維護國際秩序與和平」。

他也認為，「日本與台灣之間的關係在任何情況下都不會被破壞」。

另外，日本維新會的參議院議員石井Megumi目前擔任「日本．台灣友好議員連盟」事務局長。她23日在社群平台X發文表示，「強烈關切」賴總統出訪的專機飛航許可被取消的相關報導。

她也在貼文中表示，「本案屬於正當外交活動的一環，若確實因外部壓力而受限，我認為這是無法輕忽的問題。此外，從維護區域穩定與遵守國際規範的角度來看，我認為相關經過也應當被徹底釐清。」

日本內閣官房長官木原稔昨天針對此事表示，「確保航空安全與保安這一國際社會的共同利益至關重要」，並表示日本將繼續關注相關情勢。

賴清德 出訪

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