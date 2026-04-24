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東森集團總裁王令麟強硬反擊前陳水扁指控「迷航之旅」內鬼說

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片
東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片

賴清德總原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可；前總統陳水扁透露，2006年「迷航之旅」遭同行的王令麟洩密給自家東森電視報導，導致中國介入打壓。對此，東森集團總裁王令麟今天發出聲明強烈反駁，聲明如下：

當年他是以商業總會理事長身分隨行登機，僅知出訪任務，對飛行路線與最終目的地並不知情。事實上，飛機起飛後，連機上人員都無法即時掌握航向，更遑論對外傳遞任何訊息。

當時東森電視之獨家報導，來自新聞團隊的專業判斷與高度敏銳度。他們透過航程、油料與國際條件推估位置，這是新聞能力的展現，而非所謂「內部洩密」。

將新聞專業的成果，反向解讀為個人洩密，不僅與事實不符，也模糊了事件本質。

對於將政治語言延伸為對個人名譽的指控，他深感遺憾，也感到無奈。他相信，社會應該回到事實本身。新聞是新聞，政治是政治，請不要混為一談。

賴清德 出訪

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