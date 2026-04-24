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民進黨團提案譴責陸打壓賴總統出訪 朝野共識交付協商

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為。記者張曼蘋／攝影

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，受中國大陸干預暫緩，民進黨立院黨團今提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為。立法院長韓國瑜表示，將交付協商，並由民進黨團負責召集協商。

民進黨團提案案由指出，針對中華人民共和國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及里西斯三國無預警撤銷我國元首出訪專機飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示之國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓我國走向世界的權利。

提案內容指出，首先，立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問，堅持台灣人有走向世界，與世界各國交往合作的權利。其次嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段。，迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可之粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權之公然干涉。

第三，促請外交部、駐外館處、國際民航組織（ICAO）之友我代表及所有可行管道，將本事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制之關注與因應，並就中華人民共和國對我國長期之脅迫行為，研擬完整之法律文件與政策白皮書，於年度外交報告中專章說明。

第四，呼籲世界上所有理念相近之民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫之行為，將其納入各國「反脅迫」之政策工具與立法檢討。並以具體行動聲援我國維護正當國際交往之權利，共同捍衛以規則為基礎之國際秩序、自由開放之國際航空體系，以及中小型國家免於威權霸凌之主權空間。

提案內容指出，中華民國是主權獨立的民主國家，任何外部勢力之脅迫、封鎖或打壓，皆不能改變我國走向世界、與民主夥伴並肩同行之決心。立院全體委員將超越黨派立場，團結一致，捍衛國家主權、民主自由與國際尊嚴。是否有當，敬請公決。

韓國瑜表示，關於維護我國外交權利案，黨團共識交付協商，並由民進黨黨團負責召集協商。

賴清德 出訪

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