總統出訪受阻綠提案譴責中共打壓 立院逕付二讀交協商

總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。民進黨立法院黨團提案，譴責中華人民共和國政府粗暴行為，立法院會今天開會，朝野無異議將此案逕付二讀交付協商，並由民進黨團負責召集。

賴總統原訂22日出訪史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩，引發各界討論。

立法院會今天開會前，民進黨團幹事長莊瑞雄等人指出，民進黨團會在院會提案，建請院會作成決議，呼籲朝野共同譴責中共打壓。

民進黨團提案指出，中華民國是主權獨立的民主國家，中國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及模里西斯3國，無預警撤銷台灣元首出訪專機的飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示的國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓中華民國走向世界的權利。

提案內容表示，建請院會作成決議，包括「立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問」，堅持台灣人有走向世界，與世界各國交往合作的權利。此外，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。

提案內容也提到，促請外交部、駐外館處、國際民航組織（ICAO）的友台代表及所有可行管道，將這次事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應。

提案指出，呼籲世界上所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」（anti-coercion）的政策工具與立法檢討。

立法院會開會時，朝野溝通後達成5點共識，包括各黨團同意本案（維護我國外交權利案）不作提案說明及不發言，並不表決，逕付二讀，交付協商。本案處理時，會議主席、立法院長韓國瑜說，民進黨團提議逕付二讀，依照黨團共識，本案逕付二讀交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

處理該案時，民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲等人率民進黨立委在議場中間，手舉「團結一致，捍衛主權」、「中國惡霸，無理粗暴」等手舉牌，並高喊

「支持台灣，走向世界」等口號。

此外，黨團共識也提到，各黨團同意5月19日上午10時開會，進行總統彈劾案記名投票表決，投票時間為1小時，彈劾案處理畢，當天下午繼續進行個人質詢。

在野立委對賴總統啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院會去年12月26日開會時，經表決，藍白挾人數優勢通過，除在民國115年5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決，另在審查會時，邀請被彈劾人賴總統列席說明。