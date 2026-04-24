綠批編故事、散布陰謀論 柯文哲反斥：賴清德製造分裂

賴清德總統疑因中共施壓而無法出訪友邦史瓦帝尼，民眾黨創黨主席柯文哲昨稱賴搞不好很高興，行政院長卓榮泰批編故事，陸委會副主委梁文傑則說柯散布陰謀論。柯今回應，不要截取一句話做文章，他是指賴執政製造分裂跟對立，讓社會衝突的氛圍愈來愈重。

柯文哲昨到宜蘭輔選黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠，談及賴出訪受阻，「搞不好他很高興」，因為賴就是要升高對立，因為這這符合賴的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。

卓榮泰昨出席金繪獎頒獎典禮回應，「今天是來聽故事，不是來亂編故事。」梁文傑則認為說法非常不恰當，並批他實際上是散布一種陰謀論，然後幫中共卸責、中共沒錯，錯的是賴總統。

柯文哲今天第二天宜蘭掃街回應，他講得整段話，不要擷取其中一句來做文章，他完整意思是賴清德執政這2年，感覺就是為了政黨利益或選舉需要，不斷地在台灣內部製造分裂跟對立，讓整個社會衝突的氛圍愈來愈重。

柯文哲說，賴清德的法寶就是抗中保台，反正不管什麼事情，反對他的人就是中共同路人、雜質，該做的事也不做。他舉例，最近熱門的馬鈴薯問題，「你們每天在關心我吃飯，為什麼不關心老百姓吃飯的問題？」

柯文哲直言，這2年來從最早的行政院覆議、憲法法庭聲請釋憲，再到大罷免，然後不副署、不公布、不執行，還有最近延遲發布中選會人事令，整天都在內部製造這種對抗，他不太喜歡。社會上常常有這種衝突，執政者最重要的工作是讓社會可以和諧、團結一點。