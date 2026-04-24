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賴總統出訪受阻民進黨提案譴責 徐巧芯：想搞台獨致出訪失敗

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，因中國大陸因素受阻。民進黨團今擬在院會提案譴責中國粗暴行徑，維護我國外交空間。國民黨立委徐巧芯說，對於譴責案沒有意見，但過去綠營總統都能去史瓦帝尼，偏偏這次賴總統去不了？認為是賴總統想突破一中論述、大搞台獨，才致出訪失敗。

徐巧芯受訪說，她對譴責案沒太多意見，但看到美方今天為台灣發聲的內容，比以往弱化許多，關鍵詞彙美方都沒有提及，不知道是否民進黨跟美方版本是否有很大落差。

徐巧芯認為，要注意的是，賴總統與索馬利蘭關係；以及賴總統為史瓦帝尼國王助壽，包含其他國家元首也會來，賴總統想突破一中論述、大搞台獨，才引起鄰近三個國家在領空權部分不予放行，導致出訪失敗。

徐巧芯說，否則，前總統蔡英文、陳水扁都去過史瓦帝尼，無論藍綠，總統出訪友邦天經地義，她會支持，但為何過去綠營總統都能去史瓦帝尼，偏偏這次賴總統去不了？美方聲明也比以往輕了非常多，是不是賴政府跟美國的關係開始疏離？原因很值得探究。

徐巧芯強調，我希望賴總統可以出訪到史瓦帝尼，但現在沒有辦法去，除了責怪中共之外，自己的外交跟國安團隊是不是也有很多需要檢討，而不是把所有問題都推出去。

賴清德 出訪 徐巧芯

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