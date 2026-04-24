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新聞眼／總總出訪受阻…九二共識，終究繞不過去？

聯合報／ 本報記者陳言喬
中共一再強調「九二共識」。圖為中共外長王毅，2012年時任國台辦主任，說明中共18大政治報告中，有關「合情合理」安排兩岸未統一前的政治關係內涵。 （新華社）
中共一再強調「九二共識」。圖為中共外長王毅，2012年時任國台辦主任，說明中共18大政治報告中，有關「合情合理」安排兩岸未統一前的政治關係內涵。 （新華社）

賴總統出訪史瓦帝尼戛然而止，大陸補刀稱沒有「中華民國總統」，大陸的直白反映台灣的國際困境，也可能傷了台澎金馬二千三百萬人民感情。台灣如今只剩兩條路：一是回到九二共識與大陸「求同存異」，換得較寬鬆的國際空間；二是走自己的路繼續碰壁終至對撞。

二、三十年來，兩岸由對抗、交流發展又走到當前的冰封，關鍵點都在台灣是否接受「九二共識」；但即便台灣這邊不提九二共識，換個說法，如柯文哲當初的「兩岸一家親」也行，核心就是台灣必須說清楚，兩岸究竟是什麼關係？

在馬政府時期，時任國台辦主任王毅二○一○年六月被問到台灣與他國簽署經貿協議及參與國際社會時，他說了句「合情合理對待，務實妥善處理」。白話就是，只要台灣不搞「兩個中國」、「一中一台」，大陸會對台灣做出合適的安排，這也是馬政府時期，台灣可以列席世衛大會及大陸媒體可以用「中華台北」（非中國台北）的主因。

二○一六年二月，蔡英文勝選後不久，已升任為外長的王毅又對台灣說了一句：希望台灣新執政者接受「他們自己憲法」規定的大陸台灣同屬一個中國（九二共識）。

「九二共識」核心在一個中國原則，精髓在「求同存異」，即大陸與台灣絕不是國與國關係，大陸可以接受馬政府的「兩岸互不承認主權、互不否認治權」，默認馬政府的一中各表，這是因馬政府遵守中華民國一中憲法，大陸才同意與台灣「求同存異」，所以不會說出「世界上不存在中華民國總統」，也適度放寬台灣參與國際事務空間。

事實上，從蔣中正到現在賴清德，他們一直都是中華民國總統，只是失去中國大陸領土，中華民國實際管轄剩台澎金馬，不被多數國家承認，這是台灣必須面對的現實。

台灣或曾嘗試獨立道路，只是困難如陳水扁所說做不到就是做不到。蔡政府可能默默進行，賴政府卻是搖旗吶喊，隨著中共政軍經實力增強，台灣的籌碼日益縮小，一再全面對抗必遭致大陸更強的反制。

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