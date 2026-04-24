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政院：無法接受「邊交流邊打壓」
「鄭習會」後，中共公布十項對台措施，行政院長卓榮泰曾說時機成熟可主動向對方提出邀請協商，但賴清德總統訪非行程因中國因素延後，情勢生變。行政院昨表示，政府支持與中國在健康有序、對等尊嚴、無政治前提下交流，但無法接受一面交流、一面打壓國際空間。
行政院發言人李慧芝指出，中華民國台灣是主權獨立國家無須爭論，強烈譴責中國不斷提升打壓力道；美國國務院也發布聲明稱，此次賴總統行程受阻，是中國針對台灣和全球支持者進行恐嚇，濫用國際民航體系、威脅國際和平及繁榮的案例，希望朝野一致對外，別讓支持台灣的國際友人產生不必要的誤解。
李慧芝表示，我國元首出訪行之有年，做法都依國際慣例，這次中國施壓、干預他國決策，持續打壓台灣國際參與空間，甚至可能造成我國元首飛航安全影響，這種粗暴行徑在國際絕無僅有，嚴重破壞區域和平穩定。
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