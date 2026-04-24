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國家定位…鄭麗文籲賴總統嚴肅面對

聯合報／ 記者王小萌余采瀅／連線報導
國民黨主席鄭麗文呼籲賴總統，不要非理性地醜化中國大陸。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文呼籲賴總統，不要非理性地醜化中國大陸。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，政府稱因中國大陸對相關國家施壓。國民黨主席鄭麗文昨表示，民進黨抗中保台、兩國路線嚴重壓縮台灣國際空間，政府要嚴肅面對台灣國家定位，兩岸論述錯誤才是問題根源。她也呼籲賴總統，認清國際局勢及兩岸處境，對大陸的不解與陌生無助於兩岸互動。

台中市長盧秀燕表示，支持元首外交，應該受到禮遇與尊重，不應受到干擾，對於任何干擾與壓力，都應該予以譴責；但也希望國家領導人能有能力拓展國際空間，坐困愁城不是辦法，「賴總統也許可以跟前任小英總統請教，解決這些問題」。

鄭麗文表示，賴總統說從出訪受阻認清中國，這並非理性在談論，可以理解賴總統的挫敗，但身為國家領導人應認清現實。賴上任近兩年，為何遲遲無法到友邦？之前傳出要參加宏都拉斯總統就職典禮，卻因無法過境美國作罷；如今不能出訪真是因非洲國家不讓飛過領空，還是另有原因。「氣急敗壞無濟於事，破口大罵有失風度」，不如好好冷靜面對，國安團隊也須檢討是否過於樂觀導致誤判。

鄭麗文說，民進黨執政十年斷交許多國家，如今連總統出訪都無法踏出國門，這些並非幾句話罵罵就可以解決，政府要嚴肅面對國家定位，兩岸論述錯誤才是問題根源。她也呼籲賴總統，認清中國大陸的目的是面對、處理以及締造和平兩岸關係，而不是非理性化地將中國大陸醜化。

鄭麗文說，「兩岸通，國際才會通」，她出訪大陸前，民進黨聲稱陸方肯定會要什麼條件，但統統沒有，只有「九二共識」跟「反對台獨」而已。從前總統陳水扁、蔡英文到賴總統都說不會台獨，那為何不修台獨黨綱？民進黨不要想方設法擦邊球、兩國論，請開大門走大路，百分百認同中華民國憲法，兩岸就會出現契機。

賴清德 出訪 鄭麗文 兩岸 九二共識 史瓦帝尼 盧秀燕

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