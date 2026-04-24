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華府發聲…中國阻賴總統出訪 「威嚇整個國際安全」

聯合報／ 記者陳熙文余采瀅賴錦宏／綜合報導
賴清德總統出訪受阻，台中市長盧秀燕（右）昨表示，「賴總統也許可以跟前任小英總統請教」；ＡＩＴ處長谷立言（左）說，這是中國大陸威嚇台灣實際案例。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統出訪受阻，台中市長盧秀燕（右）昨表示，「賴總統也許可以跟前任小英總統請教」；ＡＩＴ處長谷立言（左）說，這是中國大陸威嚇台灣實際案例。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統原訂四月廿二日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但最後臨時喊卡。美國國務院發言人廿二日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可一事表示關切，認為這些國家是在中國的要求下行事。

美國國務院表示，這些國家被委任管理飛航情報區內國際空域，這項管理責任單純是為確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。

美國在台協會ＡＩＴ處長谷立言昨天受訪時也說，這表達出中國大陸威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海兩岸的安全，也威嚇到整個國際安全局勢，希望可以持續與北京對話；他並表達不看好這樣威嚇的行為，也不應該威脅到台海之間的安全。

陸促美國：停止助台鞏固所謂邦交

大陸外交部發言人郭嘉昆說，美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，混淆是非，中方絕不接受，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止借台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂邦交，停止向台獨分裂勢力發錯誤信號。

賴總統本來計畫訪問史瓦帝尼，出發前一日緊急舉行記者會，總統府秘書長潘孟安當時表示，中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，讓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下取消專機飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。

美國國務院發言人表示，美國對有數個國家撤銷賴總統專機的飛航許可，以阻止賴總統訪問史瓦帝尼的情況表示關切，指這些國家是在中國的要求之下行事；這樣的行為干擾到台灣官方例行訪問的安全和尊嚴。

美籲北京：與台灣展開有意義對話

美國國務院發言人指出，這些國家被委任管理他們飛航情報區內的國際空域，其空域超過他們境內領空的範圍，強調說出，這項管理責任單純是為了確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。該發言人說，這是又一個北京採取恫嚇手段對付台灣和台灣支持者的案例，不但濫用國際民用航空法，也威脅國際的和平與繁榮。

國務院表示，美國敦促北京停止在軍事、外交和經濟施壓台灣，並與台灣展開有意義的對話。

賴清德 出訪 谷立言 史瓦帝尼 華府 美國在台協會 外交部

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新聞眼／總總出訪受阻…九二共識，終究繞不過去？

賴總統出訪史瓦帝尼戛然而止，大陸補刀稱沒有「中華民國總統」，大陸的直白反映台灣的國際困境，也可能傷了台澎金馬二千三百萬人民感情。台灣如今只剩兩條路：一是回到九二共識與大陸「求同存異」，換得較寬鬆的國際空間；二是走自己的路繼續碰壁終至對撞。

政院：無法接受「邊交流邊打壓」

「鄭習會」後，中共公布十項對台措施，行政院長卓榮泰曾說時機成熟可主動向對方提出邀請協商，但賴清德總統訪非行程因中國因素延後，情勢生變。行政院昨表示，政府支持與中國在健康有序、對等尊嚴、無政治前提下交流，但無法接受一面交流、一面打壓國際空間。

國家定位…鄭麗文籲賴總統嚴肅面對

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，政府稱因中國大陸對相關國家施壓。國民黨主席鄭麗文昨表示，民進黨抗中保台、兩國路線嚴重壓縮台灣國際空間，政府要嚴肅面對台灣國家定位，兩岸論述錯誤才是問題根源。她也呼籲賴總統，認清國際局勢及兩岸處境，對大陸的不解與陌生無助於兩岸互動。

影／3國拒總統專機過境 梁文傑：鄭麗文若認同應發賀電表示感謝

賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府在出訪前夕臨時宣布，因大陸以經濟脅迫等方式強力施壓，原規畫途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國，臨時取消飛航許可。國民黨主席鄭麗文22日在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，不應等閒視之，並稱全世界都能接受九二共識、不支持台獨，質疑政府為何一意孤行，導致外交一路挫敗。對此，陸委會副主委梁文傑今（23）日表示，「我不太理解鄭麗文主席的立場到底是什麼。」

賴總統出訪受阻 鄭麗文直言「民進黨心魔太重」：無法用智慧處理兩岸關係

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，政府稱因中國對相關國家施壓。對此，國民黨主席鄭麗文今接受節目訪問時表示，民進黨「抗中保台」、「兩國路線」嚴重壓縮台灣國際空間，政府要嚴肅面對台灣國家定位，兩岸論述錯誤才是問題根源。她呼籲賴總統認清國際局勢及兩岸處境，對大陸的不解與陌生無助於兩岸互動。

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