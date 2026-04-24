華府發聲…中國阻賴總統出訪 「威嚇整個國際安全」

賴清德總統原訂四月廿二日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但最後臨時喊卡。美國國務院發言人廿二日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可一事表示關切，認為這些國家是在中國的要求下行事。

美國國務院表示，這些國家被委任管理飛航情報區內國際空域，這項管理責任單純是為確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。

美國在台協會ＡＩＴ處長谷立言昨天受訪時也說，這表達出中國大陸威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海兩岸的安全，也威嚇到整個國際安全局勢，希望可以持續與北京對話；他並表達不看好這樣威嚇的行為，也不應該威脅到台海之間的安全。

陸促美國：停止助台鞏固所謂邦交

大陸外交部發言人郭嘉昆說，美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，混淆是非，中方絕不接受，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止借台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂邦交，停止向台獨分裂勢力發錯誤信號。

賴總統本來計畫訪問史瓦帝尼，出發前一日緊急舉行記者會，總統府秘書長潘孟安當時表示，中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，讓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下取消專機飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。

美國國務院發言人表示，美國對有數個國家撤銷賴總統專機的飛航許可，以阻止賴總統訪問史瓦帝尼的情況表示關切，指這些國家是在中國的要求之下行事；這樣的行為干擾到台灣官方例行訪問的安全和尊嚴。

美籲北京：與台灣展開有意義對話

美國國務院發言人指出，這些國家被委任管理他們飛航情報區內的國際空域，其空域超過他們境內領空的範圍，強調說出，這項管理責任單純是為了確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。該發言人說，這是又一個北京採取恫嚇手段對付台灣和台灣支持者的案例，不但濫用國際民用航空法，也威脅國際的和平與繁榮。

國務院表示，美國敦促北京停止在軍事、外交和經濟施壓台灣，並與台灣展開有意義的對話。