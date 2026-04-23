日官房長官籲確保航空透明 林佳龍表達肯定

賴總統出訪史瓦帝尼受阻，日本內閣官房長官木原稔今天呼籲確保航空透明。外交部長林佳龍表達肯定與感謝，外交部則重申任何侵害台灣主權地位行為，無法阻撓台灣與各國的外交互動。

木原稔今天在記者會上，針對總統賴清德因受中國施壓取消訪問非洲友邦史瓦帝尼王國表示，確保航空安全此國際共同利益至關重要，應以透明方式運作，日本將持續關注相關情勢。此外，日本朝野國會議員也於第一時間公開譴責中國無理打壓及霸凌行徑。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍對日方發言表達由衷肯定與感謝。

外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何企圖侵害台灣主權地位的行為，均無法改變國際公認的客觀現狀，也無法阻擾台灣與各國的外交互動，中國應即刻停止一切破壞台海及區域和平穩定的言行。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的一員，始終遵循相關國際規範，未來也將持續與日本等友盟深化合作，共同遏止威權主義對區域安全與和平穩定的挑戰。