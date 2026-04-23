賴總統出訪受阻 鄭麗文直言「民進黨心魔太重」：無法用智慧處理兩岸關係

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，政府稱因中國對相關國家施壓。對此，國民黨主席鄭麗文今接受節目訪問時表示，民進黨「抗中保台」、「兩國路線」嚴重壓縮台灣國際空間，政府要嚴肅面對台灣國家定位，兩岸論述錯誤才是問題根源。她呼籲賴總統認清國際局勢及兩岸處境，對大陸的不解與陌生無助於兩岸互動。

鄭麗文今日接受「庶民大頭家」節目專訪時表示，賴總統說透過此事認清中國，這並非理性在談論，雖然可以理解賴總統的挫敗，但身為國家領導人應認清現實。賴總統上任近兩年，為何遲遲無法到友邦？之前傳出要參加宏都拉斯總統就職典禮，卻因無法過境美國作罷，真的只是非洲國家不讓飛過領空嗎，到底問題出在哪？「氣急敗壞無濟於事，破口大罵有失風度」，不如好好冷靜面對，國安團隊也必須檢討是否過於樂觀導致誤判局勢。

鄭麗文指出，為何前總統馬英九時期出訪從來沒有障礙？民進黨「抗中保台」、「兩國路線」嚴重壓縮台灣國際空間，執政十年斷交多少國家？如今連總統出訪都踏不出國門，這些都並非幾句話罵罵就可以解決的。政府要嚴肅面對國家定位，兩岸論述錯誤才是問題根源。她也呼籲賴總統，認清中國的目的是面對、處理、締造和平兩岸關係，而不是非理性化的將中國大陸醜化。

至於國安會秘書長吳釗燮透露曾請美國斡旋卻沒用，鄭麗文說，「兩岸通，國際才會通」，這是她長期以來的主張，因此才透過具體行動證明給全世界及民進黨看。在她出訪大陸前，民進黨聲稱到了大陸肯定會要什麼條件，結果統統都沒有，民進黨不要自己嚇自己。只有「九二共識」跟「反對台獨」而已，但從前總統陳水扁、蔡英文到賴總統都說不會台獨，那為何不修台獨黨綱？不要想方設法擦邊球、兩國論，請開大門走大路，百分百認同中華民國憲法，兩岸就會出現契機。如果連兩岸同根同源都反對，還有什麼好談？

鄭麗文表示，兩岸應彼此欣賞，雖然有差異，但知道兩岸一家親，就沒有什麼不能好好說。面對巨大的歧異，兩岸先交流對話、改善關係，不要喊打喊殺，貶低對台灣沒幫助。民進黨的心魔太嚴重，無法用智慧處理兩岸關係，若一直想切斷連結，只會像這次無法出訪一樣，把台灣逼到死角，「真心為台灣好，從改善兩岸關係開始。」