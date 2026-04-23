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賴總統出訪暫緩…柯文哲稱「搞不好他很高興」 梁文傑：柯被抓去關會高興？

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑23日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑23日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

賴清德總統原定昨天出訪友邦史瓦帝尼，但非洲三國疑因中共施壓臨時收回專機飛航許可，行程因而暫緩，民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時卻諷刺稱，賴清德「搞不好很高興」，這符合其升高對立戰略。陸委會副主委梁文傑23日對柯文哲的言論表示錯愕，批評他散布陰謀論、幫中共卸責。梁文傑也提到，自己本不相信柯文哲面對司法這一年多來「被抓去關會高興」的說法，但現在他說的話正是「言為心聲」。

針對柯文哲說法，梁文傑23日下午在例行記者會上回應時，首先表示錯愕。他提到，柯文哲在面對司法的這一年多以來，有人說柯文哲搞不好很高興，因為這樣可以挑動支持者的情緒、升高對抗，因為民眾黨是一個少數黨，最佳策略就是不斷地升高對立，支持者才不會散掉。「我都說我不相信，因為沒有人說會被抓去關、被判刑十幾年會高興。」

梁文傑接著表示，可是今天柯文哲說，賴總統對於外交被打壓搞不好很高興，甚至明確指出來，這個是策略設計好、為了選戰，「這種說法我覺得非常不恰當」。他批評指，「我嚴重一點講，他（柯文哲）實際上是散布一種陰謀論，然後幫中共卸責、中共沒錯，錯的是賴總統」。

梁文傑並質疑，在台灣的外交被打壓、全民都覺得憤慨的時候，一個重要的在野黨領導人居然可以講這樣的話。他表示，「所謂言為心聲，講這些話，就反映出來你這個人真正的思想是什麼。」

柯文哲上午與妻子陳佩琪到宜蘭羅東中山公園福德廟，為黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。對於總統出訪受阻，柯文哲語出驚人說，「搞不好他很高興」，因為賴就是要升高對立，並指賴清德的競選策略是不斷升高對立，最後再使用「割喉戰」戰術。

柯文哲還說，「每個人都跟我說，賴他後面操盤的就是前國安會秘書長邱義仁，邱義仁一向⋯我不要用那個太粗俗的話，就是說『狗改不了吃屎』」。

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