賴總統出訪遭北京打壓 加國跨黨派參眾議員發聲挺台

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼行程因中國施壓而受阻，加拿大多位跨黨派參眾議員在社群媒體發文挺台灣，批評中國進行跨越國界的脅迫模式。

賴總統原定22日直飛出訪非洲友邦史瓦帝尼，因同處非洲的印度洋島國塞席爾、模里西斯與馬達加斯加無預警取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國國會、歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段，意圖孤立民主夥伴。

保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）在社群平台X發文稱：「台灣是一個擁有2300萬人口、欣欣向榮的民主政體，然而北京卻以取消飛航許可的方式試圖抹去其存在。基於對自由民主和法治堅持，加拿大曾承認一些在壓力下仍維持民主的政體，如今也應大聲疾呼。」

擔任眾議院國貿委員會主席的自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）發文說：「北京阻撓台灣參與國際事務的行徑，反映其跨越國界的脅迫模式。民主國家應團結起來，捍衛尊嚴和自決權。」

參議院反對黨領袖郝薩科斯（Leo Housakos）推文寫道：「台灣是一個自由而充滿活力的民主國家，堅定支持友邦，且不屈服於中國的霸凌。加拿大和所有民主國家都應該效法。」

參議員麥唐納（Michael MacDonald）也稱「北京脅迫行為，令人無法接受」。

魁人政團眾議員杜塞（Alexis Brunelle-Duceppe）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）和諾曼丁（Christine Normandin）等人也都轉推挺台灣的貼文，表達對事件的關注。

加拿大媒體也關注事件。「多倫多太陽報」（Toronto Sun）的文章並提到，因為中國打壓，台灣一直被拒於國際民航組織（ICAO）門外。

文章說，國際民航組織的總部設於加拿大蒙特婁。去年9月台灣政府和加拿大多位跨黨派議員在渥太華召開記者會，共同敦促國際民航組織應接納台灣成為會員，才能確保全球飛航更安全。

「多倫多太陽報」文章提到，「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是世界上最繁忙的飛航管制區之一，2024年提供164萬管制架次服務。

加拿大國際廣播電台（Radio Canada International，RCI）中文網也刊登賴總統出訪疑受中國干擾被迫取消的事件，文章說：「這是首次有台灣總統因被拒進入領空而不得不取消整個出訪行程，事件反映中國在加強遏制台灣國際外交空間。」

駐加拿大代表曾厚仁感謝加拿大對事件的關注及對台灣的支持。

曾厚仁譴責北京將民航武器化。他對中央社說：「中國跨國脅迫、干涉他國主權的作風是加拿大朝野都不能接受的，許多加拿大朋友都深知台灣在自由民主法治的成就及對國際事務的貢獻，感謝加拿大支持台灣。」