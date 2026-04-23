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【重磅快評】美中一中交集 「賴總統」走不出去也不見了

聯合報／ 主筆室　
賴清德總統出訪受挫，美國國務院官方回應不見「the president Lai」，改以「Taiwan officials」替代。示意圖。聯合報系資料照
賴清德總統出訪受挫，美國國務院官方回應不見「the president Lai」，改以「Taiwan officials」替代。示意圖。聯合報系資料照

賴總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中共阻撓取消。總統隨即喊話朝野團結「認清中國」。綠營槍口轉向選舉動員，大打抗中保台。不過，這回美國並未配合賣芒果乾。大陸國台辦和外交部記者會否認「中華民國總統」的存在。巧合的是，美國國務院官方回應，竟不見「the president Lai」，改以「Taiwan officials」替代。

大陸「一中原則」，對上美國「一中政策」，不只讓賴總統走不出台灣，竟也從美國的官方文書裡消失。

美國國務院對賴總統取消出訪一事，以書面回復中央社低調處理。相比去年七月國務院澄清賴清德並無過境計畫，這次措詞顯得節制保守。拜登時期處理台灣元首外交都稱the president Tsai，去年川普上台後，也大致延用。但這次卻將主角賴總統降規成「Taiwan officials」。

另外，國務院對於拒絕總統專機飛越的塞席爾、模里西斯和馬達加斯加三島國，簡稱「某些非洲國家」。不似台灣點名三島國被中共「經濟脅迫」，又批對方「無端臨時取消」，前言不對後語。

美國作為中間協調者對三島國不點名不扣帽，態度平和。國務院顯然不甚認同賴政府對中共「經濟脅迫」的指控；這點和國台辦否認「經濟脅迫三國」若合符節。退一萬步說，即使有脅迫情事，美國避免被看破使不上力，不敢反擊中共，其實更不堪。

雖然中央社稱國際政要齊聲譴責北京，但實際上美國、歐盟是將問題定位在中國濫用國際民航管理體系，並未隨同我總統府一起拉高衝突到「破壞區域現況」層面。究竟是賴政府小題大作把外交失利轉為選票提款機，還是賴總統宣稱「背後站著的許多人」刻意大事化小。值得深究。

另一個極突兀的現象是：當事國史瓦帝尼對中國阻撓台灣貴客一事，僅對該國媒體口頭表示遺憾，毫無譴責抗議。事實上，史國官方臉書只登出我總統府的說明稿網路連結，有如「事不關己」。

賴總統外交出訪受挫，只見外交部捐助的國際團體IPAC和「準邦交國」索馬利蘭齊聲嗆中。而當事國史瓦帝尼對賴總統能否來訪不以為意，再對照美國、歐盟僅把台灣外交受挫定位在飛航情報區管理被中國濫用。國際間的冷淡、冷靜，與各國積極經營對中關係密切相關。賴總統要國人「看清中國」，自己更該認真體會國際的冷現實。

美國刻意避開對台灣外交空間、賴總統政治身分的表態，無非是為維護川習會順利達陣。只要美中持續博弈對話，對「一中」問題找到利益交集，「賴總統」的存在感只會愈來愈輕。

賴清德 出訪 一中政策 一中原則

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