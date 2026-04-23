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賴總統出訪受阻 政院：無法接受中共邊交流邊打壓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

鄭習會後，中共公布十項對台措施，行政院長卓榮泰曾說時機成熟可主動向對方提出邀請協商，但賴清德總統訪非行程因中國因素延後，情勢生變。行政院表示，政府支持與中國健康有序、具對等尊嚴且無政治前提的交流，但一面交流、一面打壓國際空間，政府無法接受。

至於大陸已透過兩岸「民航小兩會」致函台灣，盼盡快全面恢復兩岸客運直航，交通部說，目前兩岸航點、航線與航班足夠，若不足，每周還有100多個航班可增加申請，但沒有業者提出申請。

兩岸情勢多變，鄭習會後，隨著北京宣布十項對台措施，台海氣氛有些緩和，但又傳出中共出手導致賴總統出訪受阻。國民黨主席鄭麗文批評，正因賴政府不接受「一個中國」反台獨，導致外交失敗，各界關注，政府是否因出訪受阻，不接受中共對台十項措施。

李慧芝指出，中華民國台灣是主權獨立國家，這是不需爭論的事實，對於中國不斷提升打壓力道，政府強烈譴責，美國國務院也發布聲明強調，這是中國針對台灣和全球支持者進行恐嚇，濫用國際民航體系威脅國際和平及繁榮的案例，政府希望朝野一致對外，不要讓支持台灣的國際友人產生不必要的誤解。

李慧芝表示，我國元首出訪行之有年，相關做法都依照國際慣例辦理，這次中國施壓、干預他國決策，不但持續打壓台灣國際參與空間，甚至可能造成我國元首飛航安全影響，這種粗暴行徑在國際社會絕無僅有，且嚴重破壞區域和平穩定。

她說，跟中國的各種交流，政府支持健康有序、具對等尊嚴且無政治前提的交流，但一面交流、一面打壓台灣國際空間，政府無法接受。

此外，針對民航小兩會的評估與進度，交通部長陳世凱表示，目前兩岸直航航點共15個，每周可提供航班約420班，但實際飛行的每周平均只有310班，其實還有餘裕。另外，台灣航空公司可以飛大陸的兩岸航線，目前每周約可飛211個航班，但實際上有飛的僅115個航班，只有一半左右，載客率僅7成多。

陳世凱說，且不只有15個兩岸直航航點，也開放13個提供包機的航點，若業者有需求就會提出，但目前為止沒有業者提出需求。從交通部的觀點來看，兩岸目前的航點、航線與航班足夠。若不夠，還有100多個航班可以再增加申請，但目前沒有業者提出申請。

李慧芝強調，政府有責任維護國家整體最大利益，不會站在人民與產業的對立面，未來陸委會等相關機關會持續加強與產業界的溝通，促進產官合作，也呼籲中國政府撤除各種政治前提與政治考量，回歸既有兩岸互動機制，進行務實協商。

賴清德 出訪 卓榮泰 兩岸

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