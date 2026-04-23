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影／賴總統出訪受阻 盧秀燕喊話：可跟蔡英文請教如何解決問題

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅攝影

賴清德總統原定22日出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，豈料出發前夕總統府緊急召開記者會喊卡。對此，台中市長盧秀燕今表示，元首外交應該受到禮遇與尊重，對於任何干擾與壓力都予以譴責，她也呼籲賴總統可以跟前總統蔡英文請教，解決這些問題。

盧秀燕表示，我們支持元首外交，元首外交應該受到禮遇與尊重，不應受到干擾，對於任何干擾與壓力，我們都應該予以譴責。另一方面除了譴責，也希望國家領導人能有能力拓展國際空間，否則坐困愁城不是辦法，「賴總統也許可以跟前任小英總統請教，解決這些問題」。

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，這表達出中國大陸威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海兩岸的安全，同時也威嚇到整個國際安全局勢，希望可以持續與北京對話，並表達立場不看好這樣威嚇的行為，也不應該威脅到台海之間的安全。

賴清德 出訪 蔡英文 盧秀燕

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