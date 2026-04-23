賴總統出訪受阻...柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦行程卻臨時受阻，對此，民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時語出驚人，指出賴清德對於無法出訪「搞不好他很高興」，因為這這符合賴的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。

柯文哲上午與妻子陳佩琪到宜蘭羅東中山公園福德廟，為黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選，對於總統出訪受阻一事，柯文哲說，目前整個世界局勢還是中美對抗的局勢，在中美對抗局勢之下，要如何去尋找台灣最佳的存活空間？不過，也許賴總統對於他不能出國、不能出訪，「搞不好他很高興」，因為賴就是要升高對立。

柯文哲說，其實他發現賴清德現在的競選連任策略，很像2004年阿扁的打法，因為是一個少數政府，所以戰略就是不斷升高對立，因為到對立之後，民調就會往五五波移動，最後再使用割喉戰術。

柯文哲指出，發現賴清德現在的競選策略，很像2004年阿扁的打法，因為他是一個少數政府，所以戰略就是不斷升高對立，對立之後，這樣民調就會往五五波移動，最後再使用「割喉戰」戰術。「每個人都跟我說，賴他後面操盤的就是前國安會秘書長邱義仁，「邱義仁一向…我不要用那個太粗俗的話，就是說『狗改不了吃屎』」。

柯文哲說，人就是這樣，會按照過去成功的模式行動，除非再遇到下一次挫折，所以看起來賴清德應該是採用2004年阿扁的選戰策略，升高對立，最後再用「割喉戰」的打法，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂與對立，「這是我一直很反對的，我也不贊成這種治國方式與選戰策略。」

賴清德總統出訪非洲友邦行程臨時受阻，民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時大酸賴清德對於無法出訪「搞不好他很高興」，因為這這符合賴的一貫戰略，就是要升高對立，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂。記者戴永華／攝影