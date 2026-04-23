賴總統專機遭撤飛航許可 美國務院：這些國家在中國要求下行事

賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後臨時喊卡，美國國務院發言人22日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可表示關切，認為這些國家是在中國的要求下行事。

美國國務院表示，這些國家被委任管理他們飛航情報區內的國際空域，其空域超過他們境內領空的範圍，並指出，這項管理責任單純是為了確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。

賴清德總統本來準備訪問史瓦帝尼，但在出發前夕，總統府緊急舉行記者會，總統府秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，賴清德總統將另外指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，讓塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下取消專機飛航許可。

有美國國務院發言人22日表示，美國對有數個國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可，以阻止賴清德總統訪問史瓦帝尼的情況表示關切，指這些國家是在中國的要求之下行事；國務院並表示，這樣的行為干擾到台灣官方例行訪問的安全和尊嚴。

國務院表示，這些國家被委任管理他們飛航情報區內的國際空域，其空域超過他們境內領空的範圍，並指出，這項管理責任單純是為了確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具，並指出，這是又一個北京採取恫嚇手段對付台灣和台灣支持者的案例，不但濫用國際民用航空法，也威脅國際的和平與繁榮。

國務院表示，美國敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣，並與台灣展開有意義的對話。