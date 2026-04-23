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額度用滿 陸籲復航：讓兩岸空路暢通

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者鄭媁／北京─台北連線報導

國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，中共方面宣布直航、觀光、農漁產品、影視產業等十項政策措施，陸方也致函我方呼籲恢復烏魯木齊、昆明等兩岸航點。大陸官方昨日進一步表示，「大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度」，喊話賴政府「還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路」。

恢復直航是近期兩岸官方隔空交鋒的重點，對於賴政府表示直航需求沒有想像中高，大陸國台辦發言人張晗昨天上午在記者會表示，「需求高不高，數據會說話」。去年兩岸空中航班三萬一九七三架次、運送旅客五七八點二八萬人次，今年第一季八○七九架次、旅客一四六點七二萬人次，旅客同比成長兩位數、客座率超過八成，「印證了兩岸空中直航市場的旺盛需求和民眾往來的強烈需求和意願」。

她透露，「大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度」。她並指，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可在大陸六十一個航點與台灣十個航點間，每周安排八百九十班客運航班。這是既有安排，二○二○年以前已經運行多時。民進黨當局應正視市場需求，停止阻撓兩岸人員往來，還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路。

至於大陸宣布將開放上海、福建遊客來台自由行後，陸委會副主委梁文傑表示小兩會磋商不可避免，張晗回應，民進黨當局應該取消針對大陸居民赴台旅遊的種種不合理限制，而不是一味以各種站不住腳的理由設卡立障，與民眾為敵、擋民眾獲利。

農產品方面，張晗強調，大陸已陸續恢復台灣釋迦、文旦柚等農產品的輸入。

大陸將繼續與台灣有關方面共同努力，在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，建立溝通機制，積極推進包括農產品在內的十項措施落實落細，在符合檢驗檢疫標準的前提下，為台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

賴清德 出訪 鄭麗文 張晗 陸委會

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