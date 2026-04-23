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國台辦駁「經濟脅迫3國」陸委會斥「一中」現形

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳宥菘／北京—台北連線報導

賴總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，但前一晚總統府宣布因非洲三國臨時取消飛航許可而暫緩出訪。大陸國台辦發言人張晗昨稱，「對有關國家堅持一個中國原則的立場和作法表示讚賞」，同時也駁斥「經濟脅迫」三國的說法，指這「完全是信口雌黃」。大陸外交部更強硬聲稱，「世界上早已不存在所謂『中華民國總統』」。

陸委會昨透過書面回應，國台辦的發言完全顯示，中共的一個中國原則就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統；國內一些政治人物應該丟掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

張晗昨表示，「得道多助失道寡助，事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向」。隨後多家台灣媒體繼續追問。對在野黨關切中華民國國際空間，張晗說，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。她還說，「在一個中國原則基礎上，通過兩岸協商，台灣地區對外交往問題完全可以得到妥善解決」。

賴清德 出訪 國台辦 陸委會 張晗 史瓦帝尼

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賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時取消。賴總統昨天在民進黨中執會呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。在野黨雖也對總統未能出訪感到遺憾，但也都同聲質疑國安外交團隊是否誤判情勢，應務實檢討。

大陸加壓 飛安武器化 挑戰國際秩序

賴清德總統原訂昨天訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國大陸施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，三國臨時取消專機飛航許可，導致行程暫緩。涉外人士分析，中國打壓台灣出訪的三大警訊，包括中國正將「飛安武器化」，公然挑戰國際秩序。

觀察站／陸搭橋又收索 恐引發反作用力

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額度用滿 陸籲復航：讓兩岸空路暢通

國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，中共方面宣布直航、觀光、農漁產品、影視產業等十項政策措施，陸方也致函我方呼籲恢復烏魯木齊、昆明等兩岸航點。大陸官方昨日進一步表示，「大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度」，喊話賴政府「還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路」。

賴出訪被迫取消 蔣萬安促穩定情勢 黃國昌疑情資失靈

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但專機遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國無預警撤回飛越許可，導致行程取消。美國國會、歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段意圖孤立民主夥伴。

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