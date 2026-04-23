國台辦駁「經濟脅迫3國」陸委會斥「一中」現形

賴總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，但前一晚總統府宣布因非洲三國臨時取消飛航許可而暫緩出訪。大陸國台辦發言人張晗昨稱，「對有關國家堅持一個中國原則的立場和作法表示讚賞」，同時也駁斥「經濟脅迫」三國的說法，指這「完全是信口雌黃」。大陸外交部更強硬聲稱，「世界上早已不存在所謂『中華民國總統』」。

陸委會昨透過書面回應，國台辦的發言完全顯示，中共的一個中國原則就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統；國內一些政治人物應該丟掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

張晗昨表示，「得道多助失道寡助，事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向」。隨後多家台灣媒體繼續追問。對在野黨關切中華民國國際空間，張晗說，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。她還說，「在一個中國原則基礎上，通過兩岸協商，台灣地區對外交往問題完全可以得到妥善解決」。