賴出訪被迫取消 蔣萬安促穩定情勢 黃國昌疑情資失靈

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但專機遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國無預警撤回飛越許可，導致行程取消。美國國會、歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段意圖孤立民主夥伴。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨多數派廿一日發文批評說，這是中共試圖霸凌台灣，美國與台灣站在一起面對這樣明目張膽的脅迫；多位美國聯邦參眾議員也發文挺台。

外交部昨批評北京以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化。中廣前董事長趙少康也批評，中共這一次真的過頭了。

台北市長蔣萬安與民眾黨主席黃國昌昨天除一致譴責對岸打壓、呼籲給予國際空間，也要求內部省思。蔣萬安直言這是史無前例的挫折，中央應拿出具體作法穩定情勢；黃國昌則質疑外交部情資掌握失靈，呼籲釐清應變能力是否出現重大漏洞。