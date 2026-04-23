學者：賴政府若回應十措施 陸不會這麼絕

賴清德總統原訂出訪，因航權受阻而取消，外界質疑國安與外交團隊事前準備不足。曾任國安會副秘書長的台大政治系兼任教授楊永明表示，在兩岸角力部分，就算我方考慮到中共出手，也無法預期大陸會採取這種方式，在這點上不會過於責怪台灣外交和國安單位；但最新狀況反映台灣外交受困於兩岸關係的現實，賴政府應有戰略高度連結兩岸和外交。

楊永明指出，「大陸這招用滿狠的」，在取消我專機航權的非洲三國，我國都沒有設置駐地館處，自然不容易施力；我方事前安排，就算考慮到北京反制，也無法預期會發生取消航權，他不會因此過於責怪外交和國安單位。

楊永明表示，北京深刻經營非洲，與我方對非洲援助的預算相差甚大，這是我國在處理對非洲外交時要面對的現實；另一方面來看，賴總統比較可惜的是，錯失最近可以改善兩岸互動關係的機會。

楊永明指出，國民黨主席鄭麗文不只一次表示，願意在與中共總書記習近平會晤後，向賴總統報告，卻遭無視；陸委會更是指控大陸對台十項措施都是統戰。他認為，賴政府哪怕是部分正面回應，大陸在這次賴總統出訪都不會做得這麼絕，北京似乎認為賴鐵了心要走台獨之路，可預期對岸會全面封鎖賴的外交行動。

楊永明表示，賴團隊要有戰略高度，把兩岸和外交做連結；兩岸關係如此嚴峻，我方才剛拒絕對岸拋過來的善意的球，自然在外交動作上要更謹慎全面。