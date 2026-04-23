聽新聞
0:00 / 0:00

學者：賴政府若回應十措施 陸不會這麼絕

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

賴清德總統原訂出訪，因航權受阻而取消，外界質疑國安與外交團隊事前準備不足。曾任國安會副秘書長的台大政治系兼任教授楊永明表示，在兩岸角力部分，就算我方考慮到中共出手，也無法預期大陸會採取這種方式，在這點上不會過於責怪台灣外交和國安單位；但最新狀況反映台灣外交受困於兩岸關係的現實，賴政府應有戰略高度連結兩岸和外交。

楊永明指出，「大陸這招用滿狠的」，在取消我專機航權的非洲三國，我國都沒有設置駐地館處，自然不容易施力；我方事前安排，就算考慮到北京反制，也無法預期會發生取消航權，他不會因此過於責怪外交和國安單位。

楊永明表示，北京深刻經營非洲，與我方對非洲援助的預算相差甚大，這是我國在處理對非洲外交時要面對的現實；另一方面來看，賴總統比較可惜的是，錯失最近可以改善兩岸互動關係的機會。

楊永明指出，國民黨主席鄭麗文不只一次表示，願意在與中共總書記習近平會晤後，向賴總統報告，卻遭無視；陸委會更是指控大陸對台十項措施都是統戰。他認為，賴政府哪怕是部分正面回應，大陸在這次賴總統出訪都不會做得這麼絕，北京似乎認為賴鐵了心要走台獨之路，可預期對岸會全面封鎖賴的外交行動。

楊永明表示，賴團隊要有戰略高度，把兩岸和外交做連結；兩岸關係如此嚴峻，我方才剛拒絕對岸拋過來的善意的球，自然在外交動作上要更謹慎全面。

賴清德 出訪

延伸閱讀

【重磅快評】賴總統出訪受挫怪對岸？最該檢討的是國安團隊

遺憾總統出訪受挫 鄭麗文：國安團隊嚴重誤判不應檢討？

非洲3國突撤飛航許可 賴總統取消出訪史瓦帝尼

【專家之眼】天空封鎖背後的兩岸問題

相關新聞

出訪被迫取消 賴總統籲朝野認清中國

賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時取消。賴總統昨天在民進黨中執會呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。在野黨雖也對總統未能出訪感到遺憾，但也都同聲質疑國安外交團隊是否誤判情勢，應務實檢討。

大陸加壓 飛安武器化 挑戰國際秩序

賴清德總統原訂昨天訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國大陸施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，三國臨時取消專機飛航許可，導致行程暫緩。涉外人士分析，中國打壓台灣出訪的三大警訊，包括中國正將「飛安武器化」，公然挑戰國際秩序。

觀察站／陸搭橋又收索 恐引發反作用力

鄭習會後，北京宣布十項措施，兩岸還沉浸在一絲春暖之際，旋即傳出中共出手導致賴總統出訪受阻，中共官方還聲稱「不存在中華民國總統」。北京試圖一手搭建恢復交流的橋，另一手擠壓我外交空間，如同拉緊繩索，若因此讓中華民國感到窒息，恐引發反作用力，不利於兩岸關係長遠發展。

額度用滿 陸籲復航：讓兩岸空路暢通

國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，中共方面宣布直航、觀光、農漁產品、影視產業等十項政策措施，陸方也致函我方呼籲恢復烏魯木齊、昆明等兩岸航點。大陸官方昨日進一步表示，「大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度」，喊話賴政府「還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路」。

賴出訪被迫取消 蔣萬安促穩定情勢 黃國昌疑情資失靈

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但專機遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國無預警撤回飛越許可，導致行程取消。美國國會、歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段意圖孤立民主夥伴。

學者：賴政府若回應十措施 陸不會這麼絕

賴清德總統原訂出訪，因航權受阻而取消，外界質疑國安與外交團隊事前準備不足。曾任國安會副秘書長的台大政治系兼任教授楊永明表示，在兩岸角力部分，就算我方考慮到中共出手，也無法預期大陸會採取這種方式，在這點上不會過於責怪台灣外交和國安單位；但最新狀況反映台灣外交受困於兩岸關係的現實，賴政府應有戰略高度連結兩岸和外交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。