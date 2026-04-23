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大陸加壓 飛安武器化 挑戰國際秩序

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北報導
賴清德總統（右二）原訂昨天出訪史瓦帝尼，但前天決定臨時取消。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左二）二○二四年五月來台，與賴總統及外交部長林佳龍（右）合影。 圖／總統府提供
賴清德總統（右二）原訂昨天出訪史瓦帝尼，但前天決定臨時取消。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左二）二○二四年五月來台，與賴總統及外交部長林佳龍（右）合影。 圖／總統府提供

賴清德總統原訂昨天訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國大陸施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，三國臨時取消專機飛航許可，導致行程暫緩。涉外人士分析，中國打壓台灣出訪的三大警訊，包括中國正將「飛安武器化」，公然挑戰國際秩序。

涉外人士表示，以飛安施壓實為罕見，衝擊國際秩序與飛航安全，首先，這起事件對台灣最直接的提醒，就是面對外部打壓，朝野不應再有模糊空間。

民進黨立院黨團昨在外交委員會提案譴責北京粗暴干涉他國內政、打壓我國際空間。涉外人士說，國會若能跨黨派共同譴責，意義不只是聲明北京的作法不可被接受，更是在告訴國際社會：「台灣在面對威權壓迫時，仍具備民主體制下的團結能力。」

涉外人士說，第二項警訊則是這起事件再次揭露北京所謂對台「善意」，往往只是話術；第三，從國際法與國際秩序的角度，這次最值得警惕之處，在於中國把第三國的飛航許可與領空管理變成地緣政治施壓的工具。

涉外人士指出，北京把攸關航空安全、經貿往來與外交運作的中立機制強行拖入其對台政治鬥爭，若國際社會默許這種模式，未來中國便可能在更多區域複製類似操作。

另一方面，ＴＶＢＳ昨報導，國安團隊原先備有三套劇本，分別為Ａ案持續與三國協調並變更航線，Ｂ案為總統專機降落第三國再由史國派專機接駁，Ｃ案則為不甩空域限制執意飛行，但後二案在廿日就已作罷、排除，唯一選項則協調未果，在廿一日早上最後一刻決定放棄出訪。不過，外交部回應表示，相關臆測與事實並不相符。

至於外交部長林佳龍前天稱，對賴清德總統出訪「努力到最後一刻」，昨有傳聞林佳龍已前往史瓦帝尼，但至截稿期間，本報掌握林佳龍人都還在國內。林佳龍原本打算隨賴總統出訪，本周一和周二分別都有接見外賓行程；周二賴總統出訪史瓦帝尼一事生變時，林佳龍在部內主持應變會議之外，也多次前往總統府開會討論。

據了解，在賴總統決定取消此次出訪後，拍板派特使參與史瓦帝尼慶典，外交部接著與史方洽談後續事宜，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世五十八歲華誕及登基四十周年的主要慶祝活動期間為四月二十四日至二十六日，還有些許作業時間，外交部正在加急處理特使到訪事宜。

賴清德 出訪 飛安 史瓦帝尼

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