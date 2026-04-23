出訪被迫取消 賴總統籲朝野認清中國

賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時取消。賴總統昨天在民進黨中執會呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。在野黨雖也對總統未能出訪感到遺憾，但也都同聲質疑國安外交團隊是否誤判情勢，應務實檢討。

總統已致電史瓦帝尼

賴總統昨在民進黨中執會指出，他昨天原本要率團出訪史瓦帝尼，祝賀國王恩史瓦帝三世五十八歲生日及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交五十八周年，但因為中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程；他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，給予祝福，他和恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統表示，台灣是主權國家，是世界的台灣，二千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋，當中國愈是打壓，台灣愈要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際，未來台灣將持續與理念相近民主陣營攜手努力，共同維護印太區域的和平穩定，守護自由民主價值。

鄭指氣勿出在野身上

國民黨主席鄭麗文在國民黨中常會說，總統出訪前，她曾表達祝福，可惜最後沒辦法成行，但更遺憾的是發生這樣的事情後，總統府國安團隊氣急敗壞，不是躲在同溫層取暖，就是把氣出在在野黨身上。她直指這是重大的外交挫敗，不該等閒視之，同時質疑國安團隊行前是否嚴重誤判局勢，希望盡快沉澱下來，全面檢討、調整步伐。

對於鄭麗文的批評，總統府並未回應，但民進黨發言人吳崢表示，國家元首代表國家，在國家外交處境艱困、中國粗暴施壓的時刻，被打壓的就是台灣，而鄭麗文不思譴責施壓者，反而砲口對內要求檢討受迫害的政府，鄭麗文才是真正檢討受害者的那個人。

立法院外交及國防委員會昨天通過臨時提案譴責中國粗暴行徑。民進黨立法院黨團總召蔡其昌說，民進黨團明天將在院會邀請朝野政黨，一同發起譴責中國打壓中華民國外交空間的主決議，希望順利通過。

不過，鄭麗文質疑，前總統馬英九任內主張外交休兵，台灣參加很多國際組織，當時也相當成功地維持邦交國；民進黨執政十年，外交友邦卻如同雪崩般結束，出訪為何連落地轉機的地方都找不到？最後一天才出現突發狀況，代表整體國家處境已萬分艱難？究其根源，難道不是兩岸論述的嚴重錯誤？「我們已經被逼到退無可退的角落，難道不應該用更嚴肅的態度檢討？」

史瓦帝尼政府代理發言人姆杜莉表示，雖然對台灣總統缺席感到遺憾，但充分理解國際旅行安排的複雜性和外交因素。她強調，此事並不會削弱兩國外交關係。