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出訪被迫取消 賴總統籲朝野認清中國

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁周佑政張文馨、國際中心／台北報導
兼任民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
兼任民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時取消。賴總統昨天在民進黨中執會呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。在野黨雖也對總統未能出訪感到遺憾，但也都同聲質疑國安外交團隊是否誤判情勢，應務實檢討。

總統已致電史瓦帝尼

賴總統昨在民進黨中執會指出，他昨天原本要率團出訪史瓦帝尼，祝賀國王恩史瓦帝三世五十八歲生日及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交五十八周年，但因為中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程；他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，給予祝福，他和恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統表示，台灣是主權國家，是世界的台灣，二千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋，當中國愈是打壓，台灣愈要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際，未來台灣將持續與理念相近民主陣營攜手努力，共同維護印太區域的和平穩定，守護自由民主價值。

鄭指氣勿出在野身上

國民黨主席鄭麗文在國民黨中常會說，總統出訪前，她曾表達祝福，可惜最後沒辦法成行，但更遺憾的是發生這樣的事情後，總統府國安團隊氣急敗壞，不是躲在同溫層取暖，就是把氣出在在野黨身上。她直指這是重大的外交挫敗，不該等閒視之，同時質疑國安團隊行前是否嚴重誤判局勢，希望盡快沉澱下來，全面檢討、調整步伐。

對於鄭麗文的批評，總統府並未回應，但民進黨發言人吳崢表示，國家元首代表國家，在國家外交處境艱困、中國粗暴施壓的時刻，被打壓的就是台灣，而鄭麗文不思譴責施壓者，反而砲口對內要求檢討受迫害的政府，鄭麗文才是真正檢討受害者的那個人。

立法院外交及國防委員會昨天通過臨時提案譴責中國粗暴行徑。民進黨立法院黨團總召蔡其昌說，民進黨團明天將在院會邀請朝野政黨，一同發起譴責中國打壓中華民國外交空間的主決議，希望順利通過。

不過，鄭麗文質疑，前總統馬英九任內主張外交休兵，台灣參加很多國際組織，當時也相當成功地維持邦交國；民進黨執政十年，外交友邦卻如同雪崩般結束，出訪為何連落地轉機的地方都找不到？最後一天才出現突發狀況，代表整體國家處境已萬分艱難？究其根源，難道不是兩岸論述的嚴重錯誤？「我們已經被逼到退無可退的角落，難道不應該用更嚴肅的態度檢討？」

史瓦帝尼政府代理發言人姆杜莉表示，雖然對台灣總統缺席感到遺憾，但充分理解國際旅行安排的複雜性和外交因素。她強調，此事並不會削弱兩國外交關係。

賴清德 出訪 史瓦帝尼

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大陸加壓 飛安武器化 挑戰國際秩序

賴清德總統原訂昨天訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國大陸施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，三國臨時取消專機飛航許可，導致行程暫緩。涉外人士分析，中國打壓台灣出訪的三大警訊，包括中國正將「飛安武器化」，公然挑戰國際秩序。

觀察站／陸搭橋又收索 恐引發反作用力

鄭習會後，北京宣布十項措施，兩岸還沉浸在一絲春暖之際，旋即傳出中共出手導致賴總統出訪受阻，中共官方還聲稱「不存在中華民國總統」。北京試圖一手搭建恢復交流的橋，另一手擠壓我外交空間，如同拉緊繩索，若因此讓中華民國感到窒息，恐引發反作用力，不利於兩岸關係長遠發展。

額度用滿 陸籲復航：讓兩岸空路暢通

國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，中共方面宣布直航、觀光、農漁產品、影視產業等十項政策措施，陸方也致函我方呼籲恢復烏魯木齊、昆明等兩岸航點。大陸官方昨日進一步表示，「大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度」，喊話賴政府「還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路」。

賴出訪被迫取消 蔣萬安促穩定情勢 黃國昌疑情資失靈

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但專機遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國無預警撤回飛越許可，導致行程取消。美國國會、歐盟及友邦巴拉圭紛紛譴責北京將飛航安全武器化，透過經濟脅迫手段意圖孤立民主夥伴。

學者：賴政府若回應十措施 陸不會這麼絕

賴清德總統原訂出訪，因航權受阻而取消，外界質疑國安與外交團隊事前準備不足。曾任國安會副秘書長的台大政治系兼任教授楊永明表示，在兩岸角力部分，就算我方考慮到中共出手，也無法預期大陸會採取這種方式，在這點上不會過於責怪台灣外交和國安單位；但最新狀況反映台灣外交受困於兩岸關係的現實，賴政府應有戰略高度連結兩岸和外交。

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