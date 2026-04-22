總統出訪受阻 義國會友協：專制政權不應恐嚇台灣

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，因中國打壓暫緩。義大利國會友台協會今天發表聲明全力聲援台灣，強調任何專制政權都不應恐嚇或孤立像台灣這樣的民主政體，國際社會不應對此種恐嚇視而不見。

義大利國會友協主席、參議員馬蘭（LucioMalan），共同主席、參議員帕洛里（AdrianoParoli），以及副主席、眾議員柯瑪洛莉（SilvanaAndreina Comaroli）今天聯合發表挺台聲明，強調將堅定與台灣人民團結站在一起，「民主不容妥協」。

義大利國會友台協會主席針對賴總統突然暫緩出訪史瓦帝尼王國一事，表達對台灣當局與人民的堅定支持和全力聲援。

聲明指出，這次出訪原訂於4月22日至26日舉行，目的是訪問台灣在非洲的邦交國史瓦帝尼王國。由於塞席爾、模里西斯與馬達加斯加取消專機飛航許可，使出訪被迫緊急中止。這個在出發前數小時無預警採取的動作，很可能是受到不可接受的外在壓力所致。

聲明強調，面對此種試圖恐嚇一個建立在自由、互相尊重與對話價值觀之上的國家，國際社會絕不能視而不見。任何專制政權都沒有理由恐嚇或試圖孤立像台灣這樣充滿活力的民主政體。

義大利國會友台議員強調，「我們過去、現在、將來都永遠站在選擇自由和民主的人們這邊。」

去年9月曾訪台的義大利參議員裴洛葛瑞諾（CinziaPellegrino）也在臉書貼文指出，賴總統訪問史瓦帝尼的行程遭到暫停，主因是塞席爾、模里西斯與馬達加斯加突然撤銷領空飛越許可。這代表了來自中國的國際壓力，是一個不可忽視的事件。

裴洛葛瑞諾指出，顯而易見，這是試圖透過外部干預來壓縮台灣的國際外交空間。這種行為挑戰了包括航行自由、國家間相互尊重以及國際關係自主權等基本原則。他在文末表達聲援賴總統，強調將永遠站在自由這一方。