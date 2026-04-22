快訊

台電高層人事異動 預計由郭天合回鍋接總座5月上任

聽新聞
0:00 / 0:00

總統出訪受阻 義國會友協：專制政權不應恐嚇台灣

中央社／ 羅馬22日專電

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，因中國打壓暫緩。義大利國會友台協會今天發表聲明全力聲援台灣，強調任何專制政權都不應恐嚇或孤立像台灣這樣的民主政體，國際社會不應對此種恐嚇視而不見。

義大利國會友協主席、參議員馬蘭（LucioMalan），共同主席、參議員帕洛里（AdrianoParoli），以及副主席、眾議員柯瑪洛莉（SilvanaAndreina Comaroli）今天聯合發表挺台聲明，強調將堅定與台灣人民團結站在一起，「民主不容妥協」。

義大利國會友台協會主席針對賴總統突然暫緩出訪史瓦帝尼王國一事，表達對台灣當局與人民的堅定支持和全力聲援。

聲明指出，這次出訪原訂於4月22日至26日舉行，目的是訪問台灣在非洲的邦交國史瓦帝尼王國。由於塞席爾、模里西斯與馬達加斯加取消專機飛航許可，使出訪被迫緊急中止。這個在出發前數小時無預警採取的動作，很可能是受到不可接受的外在壓力所致。

聲明強調，面對此種試圖恐嚇一個建立在自由、互相尊重與對話價值觀之上的國家，國際社會絕不能視而不見。任何專制政權都沒有理由恐嚇或試圖孤立像台灣這樣充滿活力的民主政體。

義大利國會友台議員強調，「我們過去、現在、將來都永遠站在選擇自由和民主的人們這邊。」

去年9月曾訪台的義大利參議員裴洛葛瑞諾（CinziaPellegrino）也在臉書貼文指出，賴總統訪問史瓦帝尼的行程遭到暫停，主因是塞席爾、模里西斯與馬達加斯加突然撤銷領空飛越許可。這代表了來自中國的國際壓力，是一個不可忽視的事件。

裴洛葛瑞諾指出，顯而易見，這是試圖透過外部干預來壓縮台灣的國際外交空間。這種行為挑戰了包括航行自由、國家間相互尊重以及國際關係自主權等基本原則。他在文末表達聲援賴總統，強調將永遠站在自由這一方。

賴清德 出訪

延伸閱讀

賴總統出訪非洲遭阻 美國多位參眾議員發文挺台

IPAC譴責中國打壓賴總統出訪 台灣共同主席范雲致謝「德不孤必有鄰」

賴總統出訪史瓦帝尼遭阻 美國會跨黨派齊聲援

賴總統暫緩出訪友邦 歐盟：領空管理不應成政治手段

相關新聞

賴總統出訪生變 英國發聲：領空管理決策不應涉政治目的

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）下午透過臉書關切賴清德總統出訪專機遭非洲三國撤銷飛航許可，她說，因為飛航許可的撤銷，導致賴總統暫緩出訪史瓦帝尼一事令人擔憂；中立且可預測的空域管理對於飛航安全以及維持全球經濟運作的日常交流至關重要；領空管理決策應將安全與穩定放在首位，而非政治目的。

出訪史瓦帝尼受阻 賴總統：兩國邦誼不受影響

賴清德總統兼民進黨主席22日於民進黨中執會表示，出訪友邦史瓦帝尼行程受於中國因素而取消，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，並重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統出訪行程暫緩…國台辦稱「台灣沒有總統」 陸委會回應

賴清德總統原定今天出訪友邦史瓦帝尼，因非洲三國突然取消專機飛航許可，行程暫緩。大陸國台辦、外交部今皆讚賞有關國家堅持「一中原則」，並稱「台灣是中國一部分，沒有什麼總統。」陸委會下午對此回應，中共的一中原則就是不允許中華民國存在，國內一些政治人物應丟掉對中共的幻想。

賴總統暫緩出訪 趙少康批中共過頭了：刻意讓人難堪、國際更反感

賴清德總統原定今出訪史瓦帝尼，因非洲三國突取消專機飛航許可而取消行程。中廣前董事長趙少康認為，這一次中共真的過頭了。 這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

賴總統沒出訪仍主持中執會 蔡其昌笑稱：代理主席機會也被大陸沒收了

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變，賴總統因此仍親自主持今天民進黨中執會。據轉述，輪到立法部門報告時，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了；一番輕鬆談話，讓現場與會人士都笑了出來。

影／賴總統出訪臨時喊卡 鄭麗文：外交挫敗、兩岸論述嚴重錯誤

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，國民黨主席鄭麗文今天在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，追根究底就是民進黨的兩岸論述嚴重錯誤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。