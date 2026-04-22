快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

出訪史瓦帝尼受阻 賴總統：兩國邦誼不受影響

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片 季相儒
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片 季相儒

賴清德總統兼民進黨主席22日於民進黨中執會表示，出訪友邦史瓦帝尼行程受於中國因素而取消，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，並重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統表示，今天，他原本要率團出訪邦交國史瓦帝尼王國，祝賀國王恩史瓦帝三世58歲生日以及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交58周年。但因為中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程。

賴總統說，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，給予祝福。他和史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統強調，台灣是主權國家，是世界的台灣，兩千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋。當中國越是打壓，越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。他也誠摯感謝連日協助我國進行交涉相關事宜的民主夥伴，以及在第一線打拚的外交人員。

賴總統指出，未來，台灣將持續與理念相近民主陣營攜手努力，共同維護印太區域的和平穩定，守護自由民主價值。最後，他呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

賴清德 出訪

延伸閱讀

賴總統無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

非洲3國突撤飛航許可 賴總統取消出訪史瓦帝尼

影／中國施壓迫三國臨時取消飛航許可 賴總統暫緩出訪史瓦帝尼

遭中方干擾總統出訪暫緩 府：此舉破壞區域現狀予以強力譴責

相關新聞

賴總統出訪行程暫緩…國台辦稱「台灣沒有總統」 陸委會回應

賴清德總統原定今天出訪友邦史瓦帝尼，因非洲三國突然取消專機飛航許可，行程暫緩。大陸國台辦、外交部今皆讚賞有關國家堅持「一中原則」，並稱「台灣是中國一部分，沒有什麼總統。」陸委會下午對此回應，中共的一中原則就是不允許中華民國存在，國內一些政治人物應丟掉對中共的幻想。

賴總統出訪生變 英國發聲：領空管理決策不應涉政治目的

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）下午透過臉書關切賴清德總統出訪專機遭非洲三國撤銷飛航許可，她說，因為飛航許可的撤銷，導致賴總統暫緩出訪史瓦帝尼一事令人擔憂；中立且可預測的空域管理對於飛航安全以及維持全球經濟運作的日常交流至關重要；領空管理決策應將安全與穩定放在首位，而非政治目的。

出訪史瓦帝尼受阻 賴總統：兩國邦誼不受影響

賴清德總統兼民進黨主席22日於民進黨中執會表示，出訪友邦史瓦帝尼行程受於中國因素而取消，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，並重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統暫緩出訪 趙少康批中共過頭了：刻意讓人難堪、國際更反感

賴清德總統原定今出訪史瓦帝尼，因非洲三國突取消專機飛航許可而取消行程。中廣前董事長趙少康認為，這一次中共真的過頭了。 這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

賴總統沒出訪仍主持中執會 蔡其昌笑稱：代理主席機會也被大陸沒收了

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變，賴總統因此仍親自主持今天民進黨中執會。據轉述，輪到立法部門報告時，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了；一番輕鬆談話，讓現場與會人士都笑了出來。

影／賴總統出訪臨時喊卡 鄭麗文：外交挫敗、兩岸論述嚴重錯誤

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，國民黨主席鄭麗文今天在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，追根究底就是民進黨的兩岸論述嚴重錯誤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。