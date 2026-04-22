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賴總統出訪行程暫緩…國台辦稱「台灣沒有總統」 陸委會回應

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對賴清德總統暫緩出訪友邦史瓦帝尼，大陸國台辦今天稱，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」，陸委會下午對此回應，中共的一中原則就是不允許中華民國存在，國內一些政治人物應丟掉對中共的幻想。圖／本報資料照片
針對賴清德總統暫緩出訪友邦史瓦帝尼，大陸國台辦今天稱，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」，陸委會下午對此回應，中共的一中原則就是不允許中華民國存在，國內一些政治人物應丟掉對中共的幻想。圖／本報資料照片

賴清德總統原定今天出訪友邦史瓦帝尼，因非洲三國突然取消專機飛航許可，行程暫緩。大陸國台辦、外交部今皆讚賞有關國家堅持「一中原則」，並稱「台灣是中國一部分，沒有什麼總統。」陸委會下午對此回應，中共的一中原則就是不允許中華民國存在，國內一些政治人物應丟掉對中共的幻想。

針對賴總統暫緩出訪，大陸國台辦發言人張晗在22日上午例行記者會上，三度「糾正」台灣媒體的「總統」說法，稱「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。大陸外交部今上午也以不具名發言人名義稱，「世界上早已不存在所謂中華民國總統」。

賴總統專機臨時遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國取消飛航許可，總統府秘書長潘孟安指，此事件涉及大陸方面經貿施壓。張晗駁斥相關說法，強調這「完全是信口雌黃、自欺欺人、造謠抹黑，不過是想掩飾自己窘境罷了」。

針對國台辦說法，陸委會22日下午透過書面表示，國台辦的發言完全顯示，中共的一個中國原則就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。國內一些政治人物應該丟掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

陸委會21日已透過新聞稿，嚴厲譴責中共當局施壓相關國家臨時取消飛航許可，阻撓賴總統出訪友邦史瓦帝尼。陸委會強調，中華民國是主權國家，多年來我總統曾多次出訪史國，維護邦誼是我國正當權利，中共無權置喙，更毫無立場干預。

陸委會並指，中共日前才公布所謂10項政策措施，旋即惡意破壞我總統出訪行程，凸顯北京當局對台灣「善意是假、威脅是真」，「一手施惠、一手打壓」，國人應認清中共的「兩手」策略操作。

賴清德 出訪 國台辦 史瓦帝尼 陸委會 中共

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