快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統暫緩出訪 趙少康批中共過頭了：刻意讓人難堪、國際更反感

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。本報資料照／記者林伯東攝影
中廣前董事長趙少康。本報資料照／記者林伯東攝影

賴清德總統原定今出訪史瓦帝尼，因非洲三國突取消專機飛航許可而取消行程。中廣前董事長趙少康認為，這一次中共真的過頭了。 這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

趙少康指出，賴總統原本規畫今天出訪友邦史瓦帝尼，其實整件事情一開始很單純，史瓦帝尼是我們在非洲唯一的邦交國，總統專程直飛前往，一開始他也給予肯定。但誰都沒想到，就在出發前一晚，行程臨時取消。原因竟然是中共出手打壓，讓出訪路線中的三個國家，臨時取消飛行同意。

趙少康說，雖然理論有其他替代路線，但總統府與外交部還是決定取消這次出訪。但他認為這一次中共真的過頭了。 這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

趙少康說，賴總統不論政治立場如何，再怎麼說都是中華民國的總統，是國家元首。 這樣的羞辱，就是中共的不對，更是對整個台灣的不尊重，也無助於兩岸關係的發展。

他說，過去，馬英九執政時期推動「外交休兵」，兩岸互動相對穩定，中共也較少直接壓縮我國際空間。 但民進黨執政以來，一再強調「維護主權」，兩岸關係卻持續緊繃，邦交國一直掉，外交處境越來越艱難。

趙少康說，賴清德上任後，更一直挑戰對岸底線，這就是為什麼過去蔡英文能兩度順利出訪史瓦帝尼，今天賴清德卻走不出。當然，這次事件的責任很清楚，中共的打壓本來就是不對應該被譴責。但如果民進黨政府沒有辦法好好改善兩岸關係，這樣的事情也只會一再發生。

賴清德 出訪 趙少康 史瓦帝尼

延伸閱讀

賴總統取消出訪史瓦帝尼 嚴德發批中共「有失大國風範」

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴總統發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

IPAC譴責中國打壓賴總統出訪 台灣共同主席范雲致謝「德不孤必有鄰」

總統出訪受阻 學者：這趟去不成 未來更難

相關新聞

賴總統暫緩出訪 趙少康批中共過頭了：刻意讓人難堪、國際更反感

賴清德總統原定今出訪史瓦帝尼，因非洲三國突取消專機飛航許可而取消行程。中廣前董事長趙少康認為，這一次中共真的過頭了。 這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

賴總統沒出訪仍主持中執會 蔡其昌笑稱：代理主席機會也被大陸沒收了

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變，賴總統因此仍親自主持今天民進黨中執會。據轉述，輪到立法部門報告時，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了；一番輕鬆談話，讓現場與會人士都笑了出來。

影／賴總統出訪臨時喊卡 鄭麗文：外交挫敗、兩岸論述嚴重錯誤

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，國民黨主席鄭麗文今天在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，追根究底就是民進黨的兩岸論述嚴重錯誤。

出訪友邦史瓦帝尼生變 賴總統籲朝野團結：清楚辨識大陸真實樣貌

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變。賴總統今天在民進黨中執會表示，呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

歐盟關切賴總統出訪受阻 外交部表達感謝

賴清德總統出訪受阻，歐盟稱各國領空主權決定不應被作為達成政治目的的手段。外交部表達感謝，並指中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

總統出訪臨時喊卡...蔣萬安譴責對岸打壓 更呼籲賴總統一事

賴清德總統原訂今出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府卻在昨晚臨時宣布喊卡，表示是因中國大陸以經濟脅迫等方式施壓非洲三國臨時取消飛航許可。台北市長蔣萬安今天譴責對岸打壓，呼籲要給台灣應有國際空間不要造成台灣民眾反感；蔣也喊話賴政府省思，為什麼中華民國史上發生第一次元首出訪前臨時喊卡？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。