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賴總統沒出訪仍主持中執會 蔡其昌笑稱：代理主席機會也被大陸沒收了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變，賴總統因此仍親自主持今天民進黨中執會。據轉述，輪到立法部門報告時，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了；一番輕鬆談話，讓現場與會人士都笑了出來。

按照民進黨慣例，黨主席若因故無法親自主持每周例行的中常會、中執會時，將由立院黨團總召代理當天會議主席職務。蔡其昌輕鬆開場後，隨即言歸正傳指出，今天民進黨團也在立院外交及國防委員會提出譴責案，並順利通過，預計本周五會進一步在立法院會再提出，針對中國打壓我外交空間譴責公決案，希望能獲得朝野共同支持。

蔡其昌也說，立法院長韓國瑜明天就要協商均漚特別預算條例，民進黨將表達捍衛政院版1.25兆元規模的立場，也期盼在野黨一同攜手，支持強化國防的特別預算條例。

賴清德 出訪 蔡其昌 史瓦帝尼

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