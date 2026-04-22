影／賴總統出訪臨時喊卡 鄭麗文：外交挫敗、兩岸論述嚴重錯誤

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕臨時喊卡，國民黨主席鄭麗文今天在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，追根究底就是民進黨的兩岸論述嚴重錯誤。

鄭麗文中常會談話時說，在賴總統出訪時就給予祝福，但是就在出訪前夕臨時喊卡，這是國家外交的嚴重挫敗，不因該等閒視之，但在另一個層面，為什麼我們的國安團隊在出訪前才知誤判情勢、沒有掌握情況及解決問題，為什麼前總統馬英九時主張外交休兵，當時我們增加了很多友邦，但是民進黨執政後，我們的友邦數如雪崩般下滑，深究其因，難道不是民進黨的兩岸論述出了嚴重錯誤。

鄭麗文表示，我們的憲法難道不是一個中國，請問世界上有哪個國家承認台獨？抗中真的能夠保台嗎？我們主張和陸才能護台、興台、旺台，這次訪陸行後，中共中央台辦正式宣布十項對台措施，立刻得到台澎金馬各大產業積極熱烈回響，商總日前邀七大工商協會也表達支持，但是民進黨政府在沒有證據情況下，就扣人家帽子，說被對岸威脅、施壓，破壞和平契機和發展機會，民進黨遇到挫折不自我檢討，把氣出在國民黨身上就算了，不應該與台灣人民的發展、福祉為敵。