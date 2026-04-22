出訪友邦史瓦帝尼生變 賴總統籲朝野團結：清楚辨識大陸真實樣貌

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變。賴總統今天在民進黨中執會表示，呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

賴總統指出，他今天原本要率團出訪史瓦帝尼，祝賀國王恩史瓦帝三世58歲生日以及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交58周年，但因為中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程。

賴總統說，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，給予祝福，他和恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴總統表示，台灣是主權國家，是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋，當中國越是打壓，台灣越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。

賴總統指出，也要對連日協助我國進行交涉相關事宜的民主夥伴，以及在第一線打拚的外交人員，表達誠摯感謝，未來台灣將持續與理念相近民主陣營攜手努力，共同維護印太區域的和平穩定，守護自由民主價值。

針對國民黨主席鄭麗文今天表示，發生事情後國安團隊氣急敗壞，要不躲進同溫層討拍取暖，要不就是把氣出在在野黨身上。民進黨發言人吳崢回應，民進黨完全不明白鄭麗文所提到，把氣出在在野黨身上，這樣說法是從何而來？賴總統今天在中執會也呼籲朝野，要團結守護國家尊嚴，難道邀請在野黨一起守護國家尊嚴，是把氣出在在野黨身上嗎？

吳崢指出，民進黨也不明白在中國這麼惡劣、粗暴干預我國時刻，鄭麗文竟然槍口對內，要求民進黨政府檢討，但該譴責的對象不應該是中國嗎？難道鄭麗文認為，必須先提出合乎中國的兩岸論述，才能發展我國外交嗎？這顯然已經違背了台灣主流民意期待。