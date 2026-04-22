總統出訪受阻友邦譴責中國 涉外人士：凸顯反脅迫問題

總統賴清德出訪受阻引發國際關注，巴拉圭與聖克里斯多福及尼維斯等友邦接連聲援。涉外人士表示，友邦迅速表態，凸顯事件已不只是單一出訪安排受阻，而是涉及主權尊嚴、國際交往自由與反脅迫秩序的更大層次問題。

總統賴清德原訂今天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。中國以施壓第三國、阻撓台灣元首出訪的手段，再度引發國際關注。

事件發生後，友邦接連表態。巴拉圭眾議院議長拉托雷（Raúl Latorre，另譯：拉多雷）公開表示，賴總統在缺乏正當理由下被拒絕飛越領空，是對主權、人民自由與自決權的嚴重侵害，並強調巴拉圭作為台灣的兄弟之邦，將在艱困時刻堅定相挺。

巴拉圭外交部也表態，譴責中國以壓力與經濟脅迫干預台灣總統出訪，重申各國自由交往權利不應遭受不當干涉。

聖克里斯多福及尼維斯尼島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）透過社群平台轉發賴總統貼文，他批評部分國家的脅迫行為已威脅世界安全，並強調全球人民期盼和平生活，呼籲所有心懷善意的人民，應共同譴責來自任何方的脅迫行動。

涉外人士表示，這番表態雖措辭節制，卻清楚把事件從台灣外交受阻，提升至對國際安全與和平秩序的警訊。

該人士說，從巴拉圭到聖克里斯多福及尼維斯的接連發聲，可以看出友邦此次並未將事件視為單純兩岸爭議，而是定位為對自由交往、主權選擇與和平秩序的公然干預。這也讓北京的施壓手段，從原本意在孤立台灣，反而轉化為使更多國家看見其以脅迫破壞國際常規的治理樣態。對台灣而言，友邦公開聲援的意義，不只在外交情誼，更在於把這起事件提升為國際社會共同面對的反脅迫課題。