歐盟關切賴總統出訪受阻 外交部表達感謝

賴清德總統出訪受阻，歐盟稱各國領空主權決定不應被作為達成政治目的的手段。外交部表達感謝，並指中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

外交部指出，歐盟發言人於回應媒體表示，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）架構下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式。歐盟發言人另強調飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來與外交關係皆至關重要。儘管各國對其領空擁有主權，但相關決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，這一類決定不應被作為達成政治目的的手段。外交部對於歐方即時發言及支持表示誠摯感謝與肯定。

外交部指出，賴總統原規畫訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，這是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動；但中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

外交部表示，我國作為國際社會負責任的一員，始終遵循相關國際規範，並強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、開放且可預測的國際飛航與外交環境。