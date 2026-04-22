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總統出訪臨時喊卡...蔣萬安譴責對岸打壓 更呼籲賴總統一事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天譴責對岸打壓，呼籲要給台灣應有國際空間不要造成台灣民眾反感；蔣也喊話賴政府省思，為什麼中華民國史上發生第一次元首出訪前臨時喊卡？記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天譴責對岸打壓，呼籲要給台灣應有國際空間不要造成台灣民眾反感；蔣也喊話賴政府省思，為什麼中華民國史上發生第一次元首出訪前臨時喊卡？記者林麗玉／攝影

賴清德總統原訂今出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府卻在昨晚臨時宣布喊卡，表示是因中國大陸以經濟脅迫等方式施壓非洲三國臨時取消飛航許可。台北市長蔣萬安今天譴責對岸打壓，呼籲要給台灣應有國際空間不要造成台灣民眾反感；蔣也喊話賴政府省思，為什麼中華民國史上發生第一次元首出訪前臨時喊卡？

蔣萬安今中午赴議會民進黨團說明本會期優先法議案，會前媒體問蔣，怎麼看賴總統出訪友邦臨時喊卡？蔣萬安說，他的立場非常清楚，就是譴責任何打壓台灣國際空間，以及造成台灣國際參與限縮的行為，也呼籲對岸應該要給台灣應有的國際空間，不要造成台灣民眾的反感。

蔣萬安也提到，這一次是中華民國史上第一次元首出訪前一天臨時喊卡。我們也要省思，跟過去歷任總統比較，為什麼這次會發生這樣的狀況，民眾也關心中央政府能不能拿出具體做法，能夠穩定情勢，為台灣走出一條務實可行的路。

賴清德 出訪 蔣萬安 史瓦帝尼 中國大陸

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