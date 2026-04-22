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【重磅快評】賴總統出訪受挫怪對岸？最該檢討的是國安團隊

聯合報／ 主筆室
賴德總統原訂22日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，出訪前夕臨時喊卡。總統府祕書長潘孟安（左起）、國安會祕書長吳釗燮、外交部次長吳志中昨天緊急舉行記者會說明。記者邱德祥／攝影
賴德總統原訂22日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，出訪前夕臨時喊卡。總統府祕書長潘孟安（左起）、國安會祕書長吳釗燮、外交部次長吳志中昨天緊急舉行記者會說明。記者邱德祥／攝影

賴清德總統原訂22日直飛我邦交國史瓦帝尼，卻在出發前夕宣布取消，理由不意外是中國大陸對相關國家施壓。史瓦帝尼是我國在非洲僅存的邦交國，國安團隊在安排總統出訪之前，對於此行可能遇到的風險、陸方可能採取的行動早該有相關評估，到出訪前夕才發現情況不對而取消，這樣的國安團隊，顯示缺乏情資收集與判斷的專業能力，凡事推給對岸施壓就可以不用負責，但持續放任這樣的國安運作，只讓人愈來愈不安。

一周前，總統府與外交部才宣布賴總統將要以直航、不過境方式出訪史瓦帝尼，前幾天還釋放出賴總統受邀在史瓦帝尼國王登基四十週年與五十八歲華誕上致詞，賴總統將藉此機會向與會的非洲各國政要及部落領袖，彰顯台灣的存在不可或缺，破除北京「一中論述」的訊息。結果才過不到一天，總統府就以對岸施壓為由宣布暫緩出訪。

從總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮到國安官員對媒體的釋放的訊息都是，中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等經濟脅迫，藉此要求3國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可；3國在高度壓力下，臨時、無預警的取消我飛航許可。國安團隊的論述很清楚，總統無法出訪都是大陸的錯。

根據府方與國安相關人士的說法，此趟規劃相關行程時，政府援例依照國際慣例與國際規範，取得所有國家的飛航許可。馬達加斯加等3國的飛航情報區剛好位在前往史瓦帝尼的關鍵航道上，原先已同意飛越許可，卻在近日內無預警、毫無任何理由取消許可。賴政府相關人士痛批，北京打壓台灣採取新型態手段，放眼望去相關案例在全世界也是絕無僅有。

問題是，中國大陸過去多年來積極投資、經營非洲，在國際上早已不是新聞，過去10年我國在非洲的邦交國，陸續被對岸挖走，如今只剩史瓦帝尼，甚至連在非邦交國的駐外館處，都面臨遷館或改名的壓力，這些狀況國安會與外交部不會不知情，但除了怪罪對岸施壓、阻擋我外交之路，始終未見國安團隊有拿出有效對應策略。

回顧蔡總統任內，在2017年、2018年或2023年出訪友邦前後，都發生過邦交國宣布與我斷交的事件，國安會秘書長吳釗燮過去在外交部長任內經歷多次斷交事件，對於對岸可能採取的行動，至今若還無法研判、預測，甚至還會誤判，這樣的國安團隊豈不令人憂心？

去年7月巴拉圭總統潘尼亞公開宣示賴清德總統預計8月前往訪問；但總統府後來稱因南部風災，沒有出訪安排。包括外媒與國內外交圈都陸續傳出美方考量川習會、拒絕我方提出過境紐約的要求，但美方提供的其他過境地點遭我國拒絕，最後導致賴總統取消出訪巴拉圭之行。

賴總統上任時，邦交國已所剩無幾，較過往總統出訪機會已倍增挑戰，沒想到，連友邦國家領導人的邀請，都接續破局，導致賴總統被困在台灣、走不出去的窘況，國安團隊難辭其咎。一再怪罪對岸施壓，操弄芒果乾，不如先好好檢討國安團隊的判斷。

賴清德 出訪 國安 外交部 中國大陸 史瓦帝尼

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